Este jueves a las 7.00 trabajadores afiliados al Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) de Fármaco Uruguayo ocuparon la planta de expedición del laboratorio, ubicada en la zona de la Aguada. El laboratorio fue adquirido en 2014 por la multinacional de capitales peruanos Medifarma, y tiene dos plantas más Centenario y Caminos Corrales, donde elabora medicamentos oncológicos en una, e inyectables, morfina y suero en la otra.

Según explicó a la diaria el secretario de Prensa y Propaganda del SIMA, Luis Pascual, a partir de un cambio en la gerencia, la empresa inició una reestructura que implicó “una serie de despidos”, y una quita de beneficios que tenían los trabajadores. “A partir de eso activamos una cláusula de prevención de conflictos que tenemos por convenio colectivo, que establece que antes de tomar cualquier tipo de medidas, citamos a la empresa en forma bipartita durante 15 días para negociar, y si no hay resultados con las cámaras empresariales, se pasa a un ámbito tripartito, incluyendo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS]”, explicó.

Pascual dijo que la empresa no respeta las categorías del sector, los contratos del sector de visitadores médicos ni el convenio de capacitaciones, sancionando a trabajadores “que no estaban capacitados para hacer una tarea y fueron sancionados al cometer algún error”, además de desconocer a la organización sindical y descontar el presentismo por el uso de las horas sindicales. Como no hubo ningún avance en la negociación en las distintas etapas dispuestas por convenio, “en lo que refiere a las reivindicaciones” del sindicato, se decidió la ocupación.

Según dijo Pascual, el sindicato “visualizó” que la ocupación “está regularizada por el artículo 392 de la ley de urgente consideración” (LUC) y entendieron que podían “ocupar el sector expedición” porque hay un 100% de trabajadores sindicalizados. “No hubo ingreso de trabajadores no afiliados porque no hay ninguno. Se dejó ingresar a los directivos y mandos medios como lo marca la ley”, indicó.

Además, Pascual aclaró que durante la ocupación se flexibilizó la expedición de “ciertos productos que son prioritarios para la población”, que son “esenciales” y de hecho los propios trabajadores entregaron pedidos de ese tipo. “Si bien hay una ocupación del 100% de los trabajadores hemos sido flexibles a pedidos de urgencia y a demandas de primera necesidad y cumplimos”, concluyó. Este miércoles en horas de la noche, el sindicato fue informado que se abría una mesa de negociación y fueron convocados por el MTSS para el viernes a las 10.00. Más tarde, la medida fue levantada.