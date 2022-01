No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La reunión que mantuvieron este viernes los representantes de la Banca Oficial de AEBU con el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, no resultó satisfactoria para el sindicato, que resolvió reactivar las medidas en el marco del conflicto que mantienen por la negociación salarial.

En rueda de prensa a la salida de la reunión, el secretario general de AEBU Banca Oficial, Matías Arbizu, adelantó que “las medidas que estaban resueltas y suspendidas por parte del sindicato en función de los resultados de esta reunión, a partir de hoy van a estar en aplicación”. Esto significa que el fin de semana no habrá reposición de dinero en los cajeros automáticos y se comenzará a planificar un paro de 24 horas con una marcha rumbo a Punta del Este.

Según el dirigente sindical, “el planteo del gobierno sigue siendo el mismo desde el primer día de negociación, no se ha movido ni un centímetro de ahí. Es un ajuste de 5,8% por inflación futura, sin reconocer la pérdida salarial generada durante 2021; la diferencia es clarísima y no hay forma de no reconocerla”.

Esta falta de reconocimiento genera “una evidente pérdida salarial para los trabajadores del sector, cuando la realidad económica de los bancos oficiales está a la vista: El Banco de Seguros del Estado tuvo ganancias históricas, el BROU mantuvo ganancias en cientos de millones de dólares, el Banco Hipotecario del Uruguay también, el aporte de las instituciones financieras a Rentas Generales y al Fondo Coronavirus ha sido muy grande”.

Según Arbizu, “no hay argumentos para decir que a los trabajadores hay que rebajarles el salario, y eso es lo que está planteado sobre la mesa”.

AEBU Banca Oficial llevará a cabo una reunión esta tarde para evaluar los resultados del encuentro con las autoridades y definir los detalles de las medidas a tomar. Por ejemplo, la fecha de la marcha a Punta del Este o el alcance de la no reposición de dinero en los cajeros automáticos. Sobre las 17.00 de este viernes darán una conferencia de prensa con el anuncio oficial de las medidas.

El martes, AEBU hizo un paro de los bancos oficiales en Maldonado y Rocha y una manifestación hacia la sucursal del BROU en La Paloma.

El sindicato decidió intensificar sus medidas en diciembre, luego de dos meses de negociación sin resultados, llevando adelante paros parciales y movilizaciones en diferentes departamentos.

Elmartes, Arbizu dijo a la diaria que “la diferencia de la inflación del año en relación al ajuste que hubo a principio de año” no está siendo considerada por el gobierno, por lo que AEBU reclama no perder capacidad de compra, incorporar nuevos empleados en todo el país e incluir a la Agencia Nacional de Vivienda en el convenio colectivo.