Este viernes la Asociación de Empleados de Estadística y Censo (Aseec) realizará un paro a partir de las 13.00 hasta el final de la jornada. Juan Ludzcanoff, integrante de la Comisión Directiva de Aseec, recordó a la diaria que esta no es la primera medida ya que los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística (INE) vienen parando una vez por semana desde enero. Este es el segundo de febrero, pero con una extensión más larga.

Ludzcanoff dijo que no habrá una movilización porque cerca del 50% de los funcionarios está teletrabajando, medida que se empezó a aplicar en la primera ola de la pandemia por la covid-19, después se levantó cuando los casos bajaron, pero ante la segunda ola y por la cantidad de casos positivos debieron hacer uso del seguro por enfermedad, y la dirección del INE optó por la presencialidad rotativa.

“En principio se nos dijo que no, aunque los casos se multiplicaron y después de que Presidencia habilitara el teletrabajo y ante la cantidad de personas enfermas, el INE resolvió que se dividiera la mitad de trabajadores por semana. Eso se hizo porque la cantidad de licencias médicas iba a trancar el funcionamiento”, dijo el integrante del sindicato, quien aclaró que los funcionarios presupuestados son alrededor de 300, pero hay personas con distinto tipo de contratos. “De esos 300 funcionarios, 104 trabajan en campo, los destajistas están en régimen de semi teletrabajo, porque parte de las encuestas se hacen por teléfono”, contó.

Ludzcanoff comentó que este paro se decidió por varias razones, una de ellas es “la actitud antisindical por parte de la dirección del INE”, además hay una denuncia por esto ante la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) que data de setiembre de 2021, con una ampliación en diciembre, que aún no tiene respuesta.

“También tenemos denuncias de acoso sexual laboral desde hace casi dos años sin que haya ninguna novedad, salvo alguna medida precaria. También tenemos la ejecución de una reestructura no negociada que afecta las condiciones de trabajo de casi un tercio de los trabajadores destajistas”, comentó.

El sindicalista aclaró que en varias oportunidades pidieron a la dirección información sobre la cantidad de encuestas efectivas realizadas desde la implementación de la nueva metodología, pero “esa información se nos ha sido negada”. También pidieron datos sobre cuál es el plan de trabajo para la encuesta que mide el Índice de Precios del Consumo (IPC), “que está cambiando de base y se nos ha respondido que no saben muy bien lo que van a hacer, que cuando lo tengan claro lo van a comunicar; pero de hecho se hace y no se nos da la información”.

Ludzcanoff contó que desde el INE denunciaron el acuerdo de horas de licencia sindical porque las consideraban excesivas, por lo que no están pudiendo funcionar de forma adecuada. La directiva de Aseec no puede participar en reuniones bipartitas o tripartitas sin que se les sean descontadas las horas o haciendo uso del tiempo libre de los funcionarios. Esto perjudica en especial a los destajistas que no pueden participar de las instancias sindicales.

“Lo que hace la dirección de INE es atacar al sindicato”, por esto los trabajadores están exigiendo un ámbito de negociación real. “Las autoridades del INE hablan pero no negocian”, sostuvo, y dijo que además Aseec reclama una respuesta a las denuncias realizadas y respeto a la carrera administrativa.

Sobre los trabajadores destajistas dijo que en 2021 hubo un conflicto importante por el cambio de la metodología de trabajo, algo que perjudica a los trabajadores ya que si hacen uso, por ejemplo, de los dos días consecutivos de descanso que les corresponde, su salario merma.

Otro de los problemas de estos funcionarios es que no pueden acceder a llamados internos porque se les exige un sueldo fijo mensual, como los encuestadores no lo tienen no pueden postularse, algo que el integrante de Aseec considera que es una manera “de obligar a esa gente a que se quede en ese lugar”.