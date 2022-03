No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Desde el jueves pasado, integrantes del Sindicato Único de Hoteleros y Gastronómicos del Uruguay (Sughu) levantaron una carpa en reclamo por salarios impagos por parte de Sisai Hotel Boutique y una mala gestión de los seguros de paro, que hizo que varios trabajadores se quedaran sin cobrar en tiempo y forma la parte del beneficio correspondiente al Banco de Previsión Social (BPS).

Óscar Andino, secretario departamental de Sughu Maldonado, dijo en diálogo con la diaria que instalaron la carpa y están desde las 7.00 a las 15.00 “tocando la trompeta y poniendo música, porque de alguna manera tenemos que hacer sentir la movilización”.

La protesta frente al hotel comenzó después de que la empresa incumpliera un acuerdo que había alcanzado con los trabajadores. En cuatro reuniones realizadas en febrero, los representantes del hotel se comprometieron al pago de noviembre y de la parte que les corresponde del seguro de paro especial, en el que están ocho trabajadores, además de arreglar el ingreso de la información al BPS.

“La empresa había cargado mal los datos, esta es una situación que se repite”, dijo Andino, y comentó que al principio de la pandemia, en marzo de 2020, sucedió lo mismo y los empleados pasaron tres meses sin cobrar el seguro de paro.

El viernes pasado habían llegado a concretar que se les pagara “en cuotas” el mes de enero, pero aún hay ocho personas a las que no se les completó el salario.

Luego de que el sindicato instalara la carpa, la empresa hizo la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS): “En ese momento había tres trabajadores de los 13 y no impedíamos el ingreso al hotel; ese mismo día se convocó a una reunión en Dinatra [Dirección Nacional del Trabajo] con la negociadora del MTSS y representantes de la empresa”. En ese momento acordaron el pago de todo lo adeudado, que en total sumaba unos 70.000 pesos.

Los trabajadores también hicieron una denuncia ante la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social y esperan este miércoles la visita de los inspectores. Además, hay una nueva negociación en Dinatra, por la carga de datos en el BPS. El integrante de Sughu comentó que en la actualidad hay ocho personas en el seguro de paro parcial y cinco en el normal.

Ayuda para el turismo

Con relación a la situación general de la hotelería, Andino dijo que la temporada fue “nefasta”. Si bien los primeros diez días de enero se trabajó bien, el resto, con la nueva ola de la pandemia y la lluvia, fue “catastrófico”, sobre todo para los hoteleros, ya que, según el sindicalista, los gastronómicos “vienen como en una meseta, trabajando bien”.

El sindicalista dijo que siguen reclamando que se declare una emergencia turística y que el gobierno asigne fondos al sector hotelero. “La ayuda tiene que ser económica para los empresarios pequeños y medianos, porque los trabajadores ya no nos sostenemos más y estamos viviendo con la mitad del salario. Tiene que haber una ayuda económica mucho más fuerte, que en los seis, siete u ocho meses del invierno se ayude al sector subvenciones”, afirmó, y recordó que por cinco meses a 2.000 trabajadores de temporada les dieron un subsidio de 7.500 pesos por la emergencia sanitaria por covid-19. “Creemos que las empresas necesitan una ayuda porque si cierran los trabajadores estamos en el horno”, afirmó.

Sobre no cobrar el IVA a los turistas uruguayos que se hospeden en hoteles entre el 1° de marzo y el 14 de abril, opinó: “Lo que está claro es que el mercado interno no mueve la aguja en Punta del Este. Lo más preocupante es que la ministra de Economía [Azucena Arbeleche], cuando dio su informe sobre la situación económica de Uruguay, dijo que no había nada sobre la mesa para el turismo; esto nos preocupa aún más”, concluyó.