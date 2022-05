No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Lejos de estar llegando al final, el conflicto en el puerto de Montevideo a raíz del acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie para la extensión de la concesión de la terminal especializada ‒firmado a comienzos de 2021‒ inició un nuevo capítulo este martes cuando se conoció que Montecon, la empresa que opera en los muelles públicos, anunció que despedirá a 150 trabajadores a fin de mes y reducirá los jornales de los que continúen. Esta situación fuerza al gobierno a buscar una solución, ya que el sindicato lo apunta como el responsable del problema por haber firmado un acuerdo que dio la preferencia para la operativa con contenedores a Katoen Natie, y denuncian que no previó los perjuicios que causaría a los trabajadores de Montecon.

Meses atrás, ante la inminencia de la pérdida de empleo en Montecon, firma competidora de Terminal Cuenca del Plata (TCP) ‒propiedad en 80% de Katoen Natie y en 20% de la Administración Nacional de Puertos (ANP)‒, se conformó una comisión de trabajo entre el sindicato, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la ANP y el Centro de Navegación, la cámara empresarial del sector marítimo. El objetivo de esta comisión era elaborar un documento que estableciera un protocolo para actuar ante despidos en Montecon a raíz del acuerdo con Katoen Natie. Sin embargo, hasta el momento no se había elaborado uno y, ante el pasaje de dos servicios navieros de Montecon a TCP en los últimos meses, el sindicato exigió que esta comisión volviera a reunirse y citara a las autoridades de la empresa que opera en los muelles públicos.

Así se llegó a este martes, día en que los directivos de Montecon anunciaron que despedirán a 150 personas y que los jornales asegurados, que estaban por encima de 20, pasarán a ser 15 para los que queden, por lo que además habrá una reducción del salario para los trabajadores que continúen en la plantilla. La información fue difundida por el sindicato y confirmada a la diaria por otras fuentes que participaron en la instancia.

Martín García, presidente del gremio de Montecon e integrante del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), que engloba a todas las empresas del rubro, dijo a la diaria que actualmente hay aproximadamente 350 trabajadores en la compañía, además de unas 170 personas que trabajan para Montecon de forma tercerizada. También para estos últimos se espera una reestructura, con la que se prescindiría de 50% del personal.

“Es un panorama que nosotros lo venimos avizorando hace más de un año”, lamentó García, y agregó que la reunión de este martes “venía siendo postergada”. Ahora el sindicato exige, a grandes rasgos, dos cosas: que los trabajadores despedidos sean tomados por TCP o, en su defecto, por la ANP o el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP); y que mientras eso no suceda, el seguro de paro cubra el 100% de los ingresos y no el porcentaje habitual, que es menor.

En busca de una salida al problema, para este miércoles se convocó a una nueva reunión de la comisión, pero sin la participación de Montecon y con la presencia de Katoen Natie. La conclusión de esa reunión será decisiva para las medidas que tome el Supra en una asamblea general que citó para el jueves de mañana, en la que “definirá el plan de lucha, que tendrá como principal objetivo la defensa de los puestos de trabajo”, indicó en un comunicado.

“Esto es un duro golpe para la actividad portuaria y por consiguiente para todos los trabajadores portuarios, tal cual desde el sindicato lo venimos denunciando desde la toma de conocimiento del acuerdo gobierno-Katoen Natie”, concluye el escrito.

Según pudo saber la diaria, entre las medidas que se analizarán ese día está la realización de un paro por parte de los trabajadores portuarios. Una medida así ya se había tomado el año pasado, cuando Montecon había anunciado una reestructura que finalmente no se llevó a cabo porque se acordó la suspensión temporal de la prioridad para la terminal especializada. En aquella instancia, el paro duró tres días y, en este caso, no se descartan “medidas de largo alcance”.

El 12 de abril, el gerente general de Montecon, Martín González, había dicho a la diaria que no estaba previsto “cortar por la piola más fina, que sería reducir puestos de trabajo”.

Fuentes de Katoen Natie consultadas por la diaria confirmaron que está asegurada la presencia de representantes de la empresa en la reunión de este miércoles y que es su intención avanzar en la elaboración de un protocolo para tomar personal despedido de Montecon, algo que requiere gradualidad y “orden”.

Las fuentes indicaron que alguna solución “se va a encontrar”. En este sentido, apuntaron que TCP ya incorporó “varias decenas” de funcionarios en lo que va del año, a raíz de los avances en las obras de la terminal especializada y la llegada de dos nuevos servicios que antes operaban con Montecon. Se espera que TCP tenga entre 800 y 900 funcionarios a medida que avancen las obras, mientras que antes del acuerdo con el gobierno tenía 390 y actualmente cuenta con 450.

Mientras tanto, el titular del MTOP, José Luis Falero, dijo este martes en una entrevista con el programa Punto de encuentro de 970 Universal, que 15 días atrás, en reuniones con Montecon, los representantes de la empresa “habían asegurado que por el momento no iba a haber reducción de personal”. Así las cosas, aseguró que es necesario buscar una solución “para que esto no afecte la mano de obra de los funcionarios de Montecon”. Para ello, afirmó que el MTOP está “articulando para que se pueda dar algún proceso de intercambio de personal dentro del mismo puerto” y “que no quede nadie sin trabajo”.