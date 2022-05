No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) se reunió esta mañana para analizar la propuesta que presentó el Poder Ejecutivo frente al anuncio de la empresa Montecon de 150 despidos en los próximos meses. Este martes a las 19.00 habrá una conferencia de prensa en la que los trabajadores profundizarán en lo analizado, pero tras la reunión del Ejecutivo del sindicato no parece haberse aceptado la oferta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en tanto se encarga parcialmente de un problema actual, pero no resguarda los puestos de trabajo a largo plazo.

Por lo pronto, Alejandro Díaz, presidente de Supra, fue consultado en una rueda de prensa acerca de si eran suficientes las medidas propuestas por el gobierno, es decir, el seguro de paro por un año, con 70% de percepción salarial y la posibilidad de que se retomen 127 puestos de trabajo en la Administración Nacional de Puerto y la empresa Katoen Natie. El sindicalista respondió con una pregunta: “¿Eso soluciona la pérdida de puestos de trabajo en el puerto de Montevideo?”.

Asimismo, confirmó que esta tarde mantendrán una reunión con representantes de Montecon “para saber de primera mano” sobre la posibilidad que la empresa anunció este lunes por la noche de atrasar el despido de esos 150 trabajadores por 90 días, algo que al sindicato sólo le ha llegado por la prensa.

Con respecto a cuáles van a ser las próximas medidas a aplicar, Díaz afirmó que sigue vigente lo votado por la asamblea de trabajadores el jueves pasado. Entre las medidas propuestas estaba la posibilidad de no atender la línea MSC Mediterránea, que fue la que comunicó que iba a pasar a operar con Katoen Natie y derivó en los despidos de Montecon, y la posibilidad de hacer un paro de 72 horas a nivel nacional en el caso de que no se concreten avances en las negociaciones.

Para Fernando Pereira el gobierno “no está preparado para dirigir el puerto”

En el marco de las negociaciones del Supra para mantener los puestos de trabajo, delegados sindicales se reunieron en la mañana de este martes, antes de su asamblea, con el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira. Tras el encuentro, Pereira dijo en una rueda de prensa que para atender la situación se necesita trabajar sobre “problemas estructurales” en la gestión del puerto.

En particular se refirió al acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie, que según Pereira es ilegal –por eso el FA lo llevó a la Justicia– y enfatizó que “ni una parte fue para salvaguardar los puestos de trabajo” y por eso ahora se concretan los despidos que los trabajadores habían advirtido.

Para el presidente del FA la situación actual se suma al “conjunto de acciones que demuestran que el gobierno no estaba preparado para dirigir el puerto. Me parece que no estaban preparados en general, pero para dirigir el puerto tampoco, y están generando problemas de todo tipo”, afirmó.

Agregó que esta situación también afecta a los exportadores porque la falta de competencia aumenta los precios. Al tiempo que indicó que “entonces cuando hay picos de exportación las empresas en litigio toman medidas y los rehenes son los trabajadores”, Pereira recordó que el FA llamará a los ministros correspondientes a sala y continuará “denunciando” la situación del puerto.