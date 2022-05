No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Los trabajadores del puerto de Montevideo resolvieron este jueves en una asamblea general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) iniciar un paro de 24 horas a raíz de los despidos anunciados por Montecon, la empresa que opera en los muelles públicos y compite con Terminal Cuenca del Plata (TCP), cuyo propietario mayoritario es Katoen Natie y opera la terminal especializada en contenedores. Esta firma, de origen belga, acordó con el gobierno la extensión de la concesión hasta 2081 y la preferencia para el despacho de contenedores, en desmedro de Montecon.

Hasta las 15.00 del viernes los trabajadores de todas las empresas que operan en el puerto de Montevideo no volverán a sus puestos, y en el medio esperan una llamada del gobierno con soluciones que destraben el conflicto. Desde 2021 se han dado reuniones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con autoridades de esa cartera, de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y tanto de Montecon como de Katoen Natie, con el objetivo de garantizar que no haya pérdida de empleo a raíz del acuerdo entre el gobierno y la firma belga, pero no tuvieron el efecto esperado por el sindicato.

Martín García, presidente del sindicato de Montecon, dijo que este paro “se debería leer como un mensaje hacia el gobierno de que hasta acá llegamos”. “Llevamos un año y medio prácticamente diciendo lo que iba a pasar, tratamos de buscar soluciones, y desde el gobierno hasta el momento no hemos tenido una solución”, expresó a la diaria.

Dijo que la noticia de los despidos “fue un balde de agua fría para todos los trabajadores”, porque es “la primera vez en años que pasa algo de esto en el puerto”. “Ya es hora de ponerle un alto a esto y si es necesario llevar las medidas al límite para poder solucionar el tema”, expresó. “Se va a empezar a tomar medidas fuertes al respecto ya que ninguna de las partes dentro del gobierno ha tomado resolución ni al tema en serio como corresponde”, agregó.

Álvaro Reinaldo, secretario general del Supra, dijo a la diaria que en la asamblea general “se generó una plataforma” que indica que el Secretariado Ejecutivo quedó autorizado para, en caso de que no surjan novedades desde el gobierno para paliar la situación laboral, tomar nuevas medidas desde el lunes. A partir de allí podrían dictarse “paros de 24 horas por empresas” de cualquiera de los puertos nacionales, “no atender la línea” de servicios a navieras que recientemente pasó de Montecon a TCP, “y en la medida en que se siga agudizando y este problema no encuentre solución, tenemos también aprobado un paro de 72 horas a nivel nacional”.

Luego de la asamblea, los trabajadores se movilizaron desde el puerto a la sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), frente a la plaza Matriz, donde esperaban ser recibidos por el ministro, José Luis Falero, para entregarle una carta. Cuando las autoridades del sindicato ingresaron al ministerio, inmediatamente detrás lo hicieron el resto de los trabajadores, para manifestarse en el vestíbulo al canto de “el puerto no se vende”. Finalmente, el ministro no recibió a los dirigentes sindicales, sino su secretaria, a quien entregaron la misiva, a la que accedió la diaria.

Allí anuncian que “se comenzarán a realizar medidas de lucha que van a implicar paralizaciones y demoras en la operativa portuaria en todos los puertos del país” y que “esta situación se mantendrá” hasta que se acuerden soluciones. En este sentido, pidieron la “suspensión inmediata” del protocolo de reglamento de atraque, que es la herramienta legal que otorgó la prioridad en la atención de los buques portacontenedores en favor de TCP y, por tanto, en detrimento de Montecon, que ya perdió dos servicios navieros en los últimos meses.

Los trabajadores pidieron restablecer “el régimen de libre competencia en el puerto hasta tanto se garanticen las condiciones y los puestos de trabajo perdidos o afectados por este reglamento”, es decir, que el reglamento de atraque que brinda la prioridad a TCP no se aplique al menos hasta que se garantice que quienes sean despedidos de Montecon serán reincorporados en la terminal especializada o, en su defecto, tomados por la ANP.

Estos no fueron los únicos reclamos del Supra, que pidió además “atención inmediata para los puertos del interior, en particular Paysandú y Fray Bentos, que atraviesan una situación crítica”, y que “la ANP incluya en su presupuesto 2023 las vacantes de ingreso necesarias para cubrir el 100% de las vacantes producidas por bajas en su plantilla”.

Leé más sobre esto: Causa por acuerdo con Katoen Natie: director de jurídica de la ANP cambió su posición en medio del proceso

“Es un error”

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, lamentó la decisión tomada por el sindicato, pero aseguró que se intentará destrabar el conflicto en diálogo con los trabajadores y con las empresas. En conversación con la diaria, señaló que el anuncio de los despidos fue “una novedad repentina de parte de Montecon, que de un día para el otro” tomó esta decisión. Igualmente, el ministro hizo hincapié en que las bajas “todavía no ocurrieron”, ya que se esperan para fines de mayo, y por tanto “no ayuda que los trabajadores ya anuncien desde ahora un paro de 24 horas”.

Apuntó que las autoridades le habían planteado al sindicato que “una medida de paro no va en la dirección correcta” mientras no haya ocurrido “ni siquiera la comunicación a los trabajadores que eventualmente puedan ser despedidos”. A entender del ministro, este paro “es un error, pero tienen el derecho de tomar la medida que les parezca”.

Mieres prefirió no adelantar por dónde pasará la negociación con las partes involucradas, pero aseguró que habrá nuevas reuniones tanto “con las dos empresas” como con el Supra.

la diaria consultó a fuentes de Montecon, que indicaron que la decisión de los despidos se tomó porque la empresa “a causa del decreto del gobierno ya ha perdido 75% de su operativa”. “No nos ha dejado margen para otra cosa al afectar tan significativamente nuestra operación”, se añadió desde la empresa en referencia al nuevo reglamento de atraque.

Da Silva: Montecon “pone a los trabajadores de rehén”

El senador del Partido Nacional Sebastián da Silva manifestó a la diaria que existe “una puja de intereses de una multinacional”, en referencia a Montecon, “que pone a los trabajadores de rehén”. Así las cosas, dijo comprender el reclamo del sindicato, “pero hoy estamos en un momento en que es insostenible imaginar una huelga en el puerto”.

“Hoy la presión de las exportaciones es enorme”, sostuvo y señaló que es una época de zafra para la exportación de soja, por lo que sería “un caos absoluto” que no salgan las cargas, “no sólo en el puerto, sino a lo largo y ancho del país”.

“Estamos mirando si lo de Montecon no se transforma en una provocación a la estabilidad del gobierno”, dijo sobre el entendido de que “nadie más que Montecon sabe lo que significa una paralización portuaria a principios de mayo, un mes de plena cosecha”. Da Silva indicó que, a su entender, Montecon sabía que el despido de 150 trabajadores “iba a tener como consecuencia la reacción del sindicato”, porque “es algo esperable”, y por tanto sentenció: “Si tengo que responsabilizar a alguien por el paro portuario, responsabilizo en este caso más a la empresa Montecon que a su sindicato”.

Da Silva opinó que “hay que tratar de hablar con todas las partes, entendiendo sí al sindicato de Montecon, no así a la patronal”, porque el reclamo de la empresa es “ilegítimo”, ya que “es un operador portuario que pretende ser una terminal que nadie le autorizó”.

Según supo la diaria, actores del sector privado comparten la visión del senador blanco sobre las implicancias de un paro portuario este mes, por la actividad prevista a nivel de exportaciones, y se encuentran recabando números para exponer la situación.