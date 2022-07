Este jueves, el PIT-CNT llevará a cabo un paro parcial de 10.00 a 13.00 con una movilización que irá desde la plaza Independencia hasta el Palacio Legislativo, en lo que será “una síntesis de las actividades que se han desarrollado en todo el país”, dijo el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, al portal del PIT-CNT.

Abdala recordó que en un escenario de crecimiento del producto interno bruto (PIB), “los sectores que reciben las ventajas del crecimiento de las exportaciones -con altos precios de las materias primas- vienen acumulando una riqueza muy importante”, y como contracara de esto, según el dirigente, “37% del nuevo empleo generado corresponde a los jornales solidarios y al Plan ABC”.

En esta línea, también apuntó contra la pérdida salarial, y entendió que de lograrse cierta recuperación “es para quedar en el mismo nivel existente en 2020”. Entonces, si el PIB crece “incluso por encima de las estimaciones iniciales oficiales”, sucede que “se está deteriorando la participación del salario en la riqueza generada, por lo que crece la desigualdad”, manifestó Abdala.

Negociación colectiva y empresas públicas

Abigail Puig, integrante del Secretariado Ejecutivo de la central sindical, compartió en diálogo con la diaria que la movilización “es con el pueblo, en el marco también de esa gran articulación que se generó hace dos años con la creación de la Intersocial”, por lo que estarán movilizándose “también con organizaciones sociales vinculadas a ollas populares, a los feminismos, a los cooperativistas, al estudiantado, [donde] van a confluir todas las demandas”.

A la llegada al Palacio, las oratorias estarán a cargo de Puig, seguida de Enrique Méndez, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea; Gabriel Molina del Sindicato Único de las Telecomunicaciones en representación de las empresas públicas, y cerrará José Lorenzo López como vicepresidente de la central.

Las cuatro oratorias buscan abarcar los ejes de la plataforma reivindicativa de este jueves. Por un lado, la “defensa de la negociación colectiva”; por otro, reivindicar “el rol social de las empresas públicas”, y para que “se genere empleo de calidad”, además de dedicarle un espacio importante a la discusión del proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento la semana pasada y que comenzará a discutirse este mismo jueves.

Respecto de la negociación colectiva, Puig entendió que se encuentran “en un escenario que es muy difícil, porque uno podría decir que hay diálogo: ahora el diálogo se tiene que traducir en algunos resultados de acuerdo”.

“Al día de hoy, una vez finalizada la emergencia sanitaria, seguís teniendo a trabajadores y trabajadoras en sectores que siguen estando en el seguro parcial, hay un debilitamiento de la negociación colectiva y un debilitamiento que tiene que ver con el rol que tiene que cumplir el Ministerio de Trabajo en la articulación entre los trabajadores y las empresas”, afirmó.

En relación con esto, Abdala también se refirió al proyecto de ley para modificar la negociación colectiva y entendió que si se analiza, se encuentra “una rebaja de derechos” en este sentido y, atada a estas instancias, la reforma de la seguridad social, que “aumenta la edad para jubilarse, rebaja jubilaciones y además generaliza las AFAP, por lo que también hay rebaja de derechos”, a lo que se suma “la privatización de Antel y de OSE”.

Rendición de Cuentas

“Lo que planteamos cuando hablamos de presupuesto para el pueblo es que sería muy fácil para los trabajadores y trabajadoras reclamar un salario, incluso hay una visión política que nos quiere llevar a esa zona”, entendió Puig, y sostuvo que el movimiento sindical reclama “más presupuesto para vivienda, más para la salud, no en salarios, sino en recursos en infraestructura y aspectos más relevantes”, todo más allá de las exigencias de recuperación salarial.

Respecto de la distribución en la Rendición de Cuentas, la dirigente entendió que “los recursos se destinan, pero muchas veces hay áreas que quedan realmente con inversión cero”, y puso sobre la mesa uno de los mayores puntos de preocupación para el PIT-CNT en esta rendición: la educación.

“Hay decisiones que son netamente políticas y tienen que ver con el desarrollo de las mayorías nacionales: si no hay inversión en educación, lo que se ve debilitado es la educación de los niños, niñas y adolescentes que asisten a la educación pública”, añadió Puig, y se preguntó: “¿Qué país queremos construir si hay generaciones enteras que no tienen un salto de calidad por las decisiones políticas que se toman y no hay una inversión grande?”

Los servicios afectados

La Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), pese a adherirse al paro, no cesará las actividades en la educación primaria, mientras que la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) parará sus actividades y convocó en redes sociales a la movilización. En la Universidad de la República, docentes y funcionarios pararán durante la mañana.

El transporte colectivo, por su parte, funcionará con normalidad, según consignó El Observador, a raíz de un convenio que mantiene la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte con el PIT-CNT para no parar las actividades pese a la adhesión, por tratarse de un servicio esencial. Por su parte, el servicio de taxis no funcionará.

En la salud, el Sindicato Médico del Uruguay no adherirá al paro, pero sí lo harán los funcionarios de la salud privada, y la Federación Uruguaya de la Salud convocó a una concentración frente a Torre Ejecutiva para las 10.00.

La Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado (COFE) parará “prácticamente” en todas las oficinas y servicios públicos, mientras que la Federación Uruguaya de Empleados de Comercios y Servicios parará hasta el fin de la jornada y realizará una concentración en la Plaza del Entrevero para luego marchar hacia el Palacio Legislativo.