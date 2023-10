El dirigente de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) Miguel Marrero señaló que, en referencia a las expresiones de los representantes de la Cámara de Empresas del Sistema de Transporte Metropolitano (Cestrame), que responsabilizan al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y al Poder Ejecutivo de la conflictividad en el sector, “no es nuevo. Es algo que ellos dicen siempre. Para los trabajadores esa opinión no es sostenible”.

“Plantearon que querían un estudio de la paramétrica, que el resultado iba a demostrar lo que los empresarios decían, y resulta que el estudio se hizo y siguen sin pagar. Son pretextos, nada más. Y si fuera así, si tuvieran razón, la culpa no es de los trabajadores”, dijo Marrero, y agregó que, “mientras tanto, ellos están cobrando tarifas, sobretarifas, subsidios, pero no se hacen cargo de lo que tienen que pagar. Para nosotros no es de recibo ese argumento”.

La Unott está en conflicto porque todavía no se concretó un aumento salarial que los trabajadores esperan desde junio. Los empresarios, por su parte, reclaman que el Poder Ejecutivo apruebe el decreto con el aumento, lo que tampoco ha sucedido. En ese marco, la Unott anunció un paro general del transporte, de 24 horas, para el viernes 27 de octubre.

Con respecto a que los empresarios -que integran Cestrame- reclaman al MTOP conocer el resultado del informe realizado por el economista Gonzalo Márquez, para el Banco Interamericano de Desarrollo, Marrero contestó que “los empresarios tienen un conflicto con el gobierno, y ha sido sistemático. Ellos insisten porque sostienen que el informe va a decir lo que ellos quieren que diga. Y en verdad no dice eso”.

El dirigente comentó que la Unott tuvo un adelanto del informe y desconoce “por qué los empresarios no accedieron a eso. Pero el informe no dice lo que ellos quieren que diga. Y ahora buscan nuevas formas de justificar por qué no pagan lo que no pagan”.

Sobre el reclamo de mayor transparencia a las autoridades del MTOP, Marrero coincidió: “Que le reclamen transparencia al ministro José Luis Falero. Ellos dicen que nunca pueden hablar con Falero. Nosotros los trabajadores decimos lo mismo. Nunca podemos hablar con Falero. Jamás nos recibió. Desde que asumió en 2021 siempre nos entrevistamos con el director nacional de Transporte, Pablo Labandera. No es una persona u otra. Eso habla de la importancia que le da el ministerio al tema”.

Javier Cardoso, secretario general de la Cestrame, sostuvo, con relación al dialogo con los trabajadores y los sindicatos, que “es frecuente”, ya sea por la vía del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de las comisiones bipartitas que hay en distintas empresas. “Está previsto que tengamos un acercamiento, pero acá las medidas que destraban el paro general y la situación no están ni en los trabajadores ni en los empresarios, sino en el Poder Ejecutivo”, afirmó Cardoso.

Marrero consideró que “lo que tienen que buscar es soluciones a los problemas de fondo, no buscar desactivar el paro. Vamos a desactivar el paro en la medida en que paguen lo que corresponde”. El dirigente sindical reivindicó que para la Unott “hay una doble responsabilidad, por eso el viernes 20 comenzaremos las movilizaciones en Torre Ejecutiva, como una señal clarísima de que el Poder Ejecutivo tiene una enorme responsabilidad en todo esto. Pero los trabajadores son trabajadores de las empresas, no somos funcionarios públicos”.

Sobre la situación que atraviesa particularmente la empresa Copsa, que tiene a dos empresarios siendo integrantes del directorio de Cestrame, Marrero sostuvo que “hace 11 años que no paga a sus trabajadores como corresponde. No es un problema de ahora. No es una cuestión coyuntural. No hay empresa en el mundo que se sostenga teniendo pérdidas durante 11 años. Y si fuera real, ¿durante 11 años van a estar perdiendo dinero? Es insostenible que digan que hace esa cantidad de años que están perdiendo”.

Marrero señaló que al día de hoy no hay novedades ni modificaciones con respecto a la decisión tomada por la Unott el lunes 16, que tiene que ver con iniciar una serie de medidas el viernes 20, y que culminarán con la realización de un paro general del transporte para el viernes 27 -abarca servicios urbanos, suburbanos, interdepartamental y taxis-.

No hay acuerdo con Agencia Central

El delegado informó también que este martes se desarrolló una reunión entre los negociadores de la Dirección Nacional de Trabajo, representantes de la Unott y de la empresa Agencia Central, por el destino de los cuatro trabajadores despedidos por la compañía 15 días atrás.

“No nos pusimos de acuerdo”, afirmó Marrero, y agregó que la empresa “no fue muy clara” con los planteos que realizó acerca de la solución del tema. La opción que presentó el Ministerio de Trabajo es que los cuatro empleados vayan al seguro de paro por un mes (desde el día en que fueron separados de sus actividades), y que durante ese tiempo las partes alcancen un acuerdo y así darle una salida definitiva a la situación.

El despido de los trabajadores había quedado en suspenso unos ocho días atrás, por lo que las negociaciones continúan en una reunión que se realiza este miércoles, en una mesa tripartita.