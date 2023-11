La Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) trabaja en una contrapropuesta para presentar a la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) a los efectos de intentar alcanzar un acuerdo, en el marco de la décima ronda de los Consejos de Salarios. Para las negociaciones, los supermercados designaron a la Cámara de Comercio como interlocutor.

Favio Riverón, presidente de Fuecys, dijo a la diaria que entre jueves y viernes la Federación enviará a la Cámara de Comercio una contrapropuesta, que será analizada por la Asociación de Supermercados, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita la firma de un convenio colectivo en el sector. Esto se desprende de un pedido realizado a Fuecys por la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La última reunión entre las partes fue el martes 14, en una tripartita celebrada entre representantes de la Cámara de Comercio, integrantes de Fuecys y los negociadores de la Dinatra. En ese encuentro, la Cámara debía presentar una propuesta en nombre de la Asociación de Supermercados, pero no realizó ninguna plataforma ni ofrecimiento. Fue así que el Ministerio de Trabajo le hizo el pedido a Fuecys. La Federación lo enviará antes del viernes 17 por la tarde a los efectos de que pueda ser revisado y analizado en tiempo y forma por los empresarios.

Leé más sobre esto: [Trabajadores de supermercados y empresarios mantienen diferencias por ajuste salarial en Consejos de Salarios](https://ladiaria.com.uy/trabajo/articulo/2023/11/trabajadores-de-supermercados-y-empresarios-mantienen-diferencias-por-ajuste-salarial-en-consejos-de-salarios/

El dirigente comentó que al día de hoy las posturas de las partes siguen muy lejanas, y que mientras Fuecys se mantiene en el crecimiento del salario real en un 4%, los supermercados apenas pasan el 1%. “Eso para nosotros es mucha distancia”, afirmó. La próxima reunión tripartita será el martes 20, y en ella se espera que la Cámara de Comercio responda oficialmente a la contrapropuesta que le enviará Fuecys. Para Riverón, esa reunión de la semana que viene “será la última en el mejor de los casos, y la penúltima en el peor”. Dijo además que si en ese encuentro no existe un acercamiento, el Poder Ejecutivo muy posiblemente presente los lineamientos para cerrar un acuerdo la semana siguiente.

Medidas

En lo referente a medidas, Fuecys decidió que se llevará adelante un paro con concentración el próximo sábado 18 desde las 11.00 en el estacionamiento del supermercado Géant de Parque Roosevelt. La decisión tiene que ver con que “se buscará debatir entre los trabajadores la posibilidad de que finalmente el subgrupo se pueda cerrar bajo los lineamientos y pautas del Poder Ejecutivo”, explicó Riverón. Hay sectores que están definiendo realizar en esa jornada un paro de 24 horas -la mayoría de ellos-, mientras otros harán un paro parcial de actividades.

Comentó además que seguramente en el Géant no se vea afectada la atención al público, dado que es muy alta la cantidad de trabajadores que no se encuentran afiliados ni al sindicato ni a Fuecys, por lo que no habrá dificultades para cubrir las tareas y el servicio.

Para los sindicatos y sectores en los restantes departamentos del país, el dirigente explicó que “están evaluando y resolviendo si se realiza solamente un paro o una concentración en lugares puntuales. Los diferentes sectores estarán analizando de acuerdo a como vayan evolucionando la situación y las negociaciones”.