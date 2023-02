Luego de que el Instituto Cuesta Duarte (ICD) cuestionara la metodología que utilizó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para afirmar que aumentó el salario real de 40,5% de los trabajadores del sector privado, el ministro de la cartera, Pablo Mieres, dijo a la diaria que el estudio “no tiene ninguna trampa”. Explicó que la Unidad de Estadísticas del ministerio, que fue la que hizo el cálculo, tomó como punto de partida el 1º de julio de 2020 y comparó con el 1º de enero de 2023”. “El 1º de julio de 2020 es cuando se firmaron los acuerdos del período puente” y fue el año en que “comenzó la caída de salario real por la pandemia”.

Comentó que ya habían hecho el cálculo el 1º de julio de 2022 y el resultado fue que “la cantidad de trabajadores que ya han recuperado su salario con respecto a julio de 2020 era 27%, y ahora es 40%”. Para el ministro, eso quiere decir que se viene recuperando el salario de los trabajadores, aunque aclaró que “nadie dice” que la recuperación esté completa: “Lo que estamos mostrando es que en el transcurrir del tiempo se va recuperando el salario real de los trabajadores privados dependientes; ese es el punto”.

Mieres apuntó que “no están buscando que salgan mejor los números” y planteó que podrían haber tomado el 30 de junio de 2020, pero no lo hicieron porque “ese día no se dispararon los ajustes por inflación que corresponden”. En ese sentido, afirmó que “el punto de comparación es el 1º de enero de 2023, que es cuando también se cumple un semestre y se ajustan los salarios, para que sean comparables”.

Añadió que el único problema metodológico que encontró es que pueden estar “subestimando el valor del salario”. Afirmó que lo único que incorporaron en el análisis “son los ajustes salariales, pero además de eso, sabemos todos que siempre hay cláusulas de beneficios como el presentismo o partidas adicionales, y todo eso no lo computamos”, si no, “lo único que puede dar es más ingresos”. Por eso, dijo que no entiende “los cuestionamientos del Cuesta Duarte”.

Otro de los cuestionamientos que hicieron desde el ICD, es que el ministerio presentó en el comunicado que el “sector agropecuario en general” y “la industria láctea” tuvieron un aumento del salario real, cuando, según ellos, aún les queda por recuperar 0,7% desde la caída. En respuesta, el ministro aseguró que “en el sector agropecuario algunos grupos no tuvieron pérdida y algún otro todavía puede tener alguna pérdida, pero es minoritaria. La mayoría del sector agropecuario tiene recuperación completa o nunca cayó”. En el caso de la industria láctea, dijo: “Nuestros técnicos lo que hacen es el análisis de lo que dice el convenio colectivo y lo traducen a los ajustes salariales, con eso sacan los resultados”.

Consultado por cómo espera que evolucione la situación del salario, respondió que en julio de 2023 van a volver a hacer el mismo análisis, “pero además, se van a abrir las mesas de negociación de la décima ronda de los Consejos de Salarios”, en las que “nosotros vamos a proponer pautas que van en la línea de completar la recuperación de todos los trabajadores”.

Sobre esas pautas dijo que “todavía no están fijadas”, pero que el gobierno tiene como objetivo que en la décima ronda de los Consejos de Salarios se complete la recuperación salarial “de los sectores que han quedado más atrás”. De todas formas, aclaró que “hay un sector más afectado, que va a demorar más tiempo en recuperarse, que fueron los que negociaron a partir de julio de este año, vinculados a los sectores turísticos”. “Pero en general, la enorme mayoría tendría que, con los acuerdos que se firmen en la segunda mitad de este año, completar la recuperación salarial en la décima ronda”, concluyó.