Como protesta a la licitación que impulsa Ancap para asociarse con una empresa privada para la producción de pórtland, la Federación Ancap (Fancap) ocupó este lunes por la mañana la planta distribuidora de La Tablada. En diálogo con la diaria, Natalia Belo, presidenta de Fancap, señaló que el motivo de la ocupación es “la defensa de la industria cementera”.

Cerca del mediodía, representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se presentaron en La Tablada para pedir a los ocupantes que desalojen la planta. Según Belo, los ocupantes realizaron una asamblea en la que resolvieron “levantar la medida de forma pacífica” y continuar con un paro de 24 horas.

“No se estará despachando combustible hasta mañana a las 6.00 de la mañana y a partir de las 9.00 nos adherimos al paro general del PIT-CNT”, explicó. Por lo tanto, este martes se despachará combustible “por unas pocas horas”. Consultada sobre la posibilidad de que haya un desabastecimiento por estas medidas, indicó que va a haber afectación, pero no va a correr riesgo el suministro. “Es parte del objetivo generar una medida que genere una distorsión”, manifestó.

Estas acciones se dan en el marco de la definición de tomar medidas sorpresivas por parte del consejo federal de Fancap, comentó Belo. Desde hace dos semanas el sindicato comenzó con la ocupación de los remolcadores en el puerto de Punta del Este y durante la semana pasada llevó adelante “ocupaciones, paros parciales en diferentes sectores y volanteadas en lugares de influencia”.

Además, los trabajadores dejaron de realizar horas extras y cambios de turno, lo que “tiene un impacto muy fuerte” porque Ancap “está en mínimos históricos de personal”, por lo que “gran parte de las tareas se sostienen en base a horas extras”, explicó Belo. De cara al 19 de julio, fecha en que se cierra el llamado a licitación, la presidenta de Fancap manifestó que no descartan “ninguna medida” para detener el procedimiento.

En ese sentido, apuntó que seguirán realizando ocupaciones y que “en los próximos días” instalarán una carpa de la Plaza 1° de Mayo donde llevarán a cabo “actividades y conversatorios con la población y actores políticos acerca de la importancia de la industria cementera y los entes del Estado”. “Nuestro consejo federal está en estado permanente atendiendo toda la situación e iremos viendo las medidas a implementar”, añadió.

Belo comentó que Fancap tuvo reuniones que no llegaron a buen puerto con el directorio de Ancap y el Poder Ejecutivo. El jueves de la semana pasada, el sindicato se reunió con el presidente, Luis Lacalle Pou, para pedirle la suspensión de la licitación.

Uno de los reclamos que hizo Fancap es que el tema sea tratado por el Parlamento, por entender que es una medida demasiado importante como para que la tome únicamente el directorio de Ancap. Para el sindicato, de concretarse la asociación con una empresa privada, los puestos de trabajo del sector correrían riesgos. trabajadores del sector. Por otra parte, desde Ancap aseguran que no hay riesgo de que se pierdan esos puestos.

De acuerdo a Belo, en la reunión con Lacalle Pou no tuvieron “respuestas satisfactorias” y el presidente planteó que “la decisión política ya estaba tomada con respecto a las plantas de pórtland”. Además, sobre las negociaciones que están llevando adelante el sindicato y la empresa en el MTSS, señaló que “la administración tuvo la actitud de cortar el diálogo”.

Explicó que la empresa tomó una “medida de persecución” contra los trabajadores del pórtland que tomaron medidas de no cambio de turnos y horas extra: “Por el solo hecho de cumplir sus 8 horas la administración los sanciona con una quita salarial muy importante, es muy difícil y contradictorio mantener el diálogo con ese nivel de sanciones”, dijo Belo, que marcó que el impacto en el sueldo de los trabajadores está entre un “30% y 40%”.

En cuanto a la continuidad de las negociaciones en el MTSS, Belo comentó que no tuvieron “mayores avances” y que “veremos en las próximas horas si le damos un cierre honroso a la negociación colectiva”. “Es de reconocer que el ministerio procuró el diálogo, pero no se lograron avances allí. Las posiciones del directorio son muy cerradas, nosotros no podemos seguir dialogando más cuando hay este tipo de sanciones en la mesa” afirmó y agregó que desde Fancap entienden que agotaron las instancias de diálogo.