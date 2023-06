El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue la sede del comienzo de la negociación colectiva en el sector público. “Avances no hay muchos”, dijo a la prensa José Lorenzo López, secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado y vicepresidente del PIT-CNT, luego de que terminara de reunirse el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público. De todas formas, destacó el inició de las negociaciones e informó que se convocó a negociar a las cuatro ramas de actividad pública que dependen del presupuesto que se otorgue en la Rendición de Cuentas: Enseñanza, Administración Central, Poder Judicial y la Intergremial Universitaria.

López indicó que el Poder Ejecutivo (PE) no dio avances del articulado de la Rendición de Cuentas porque “todavía se está diseñando” y “no lo pueden entregar hasta que no esté cerrado”. Contó que esa situación “es una dificultad que no es nueva, porque en cada instancia de negociación pasa lo mismo. Nos enteramos del articulado cuando ya ingresa al Parlamento”. En ese sentido, explicó que cuando la Rendición de Cuentas llega al Parlamento “no hay más margen de negociación en cuanto al aumento del gasto”, ya que eso lo fija el Ejecutivo. “En el Parlamento lo que se puede hacer es distribuir el gasto, pero no aumentarlo”, añadió.

Comentó que el tiempo para negociar con el PE termina el 30 de junio, fecha en que el proyecto de Rendición de Cuentas ingresará al Parlamento. Por lo tanto, intentarán acordar la mayor cantidad de puntos posibles antes de que eso suceda. Además, dijo que una vez que el proyecto pase a la vía legislativa, los sindicatos tienen 45 días por cámara para negociar cómo se va a distribuir el gasto que fijó el Ejecutivo.

Por eso, López señaló que “la semana que viene y lo que queda de esta” cada sector tendrá reuniones de negociación para poder avanzar en “la plataforma general” de los sindicatos públicos. En ese sentido, destacó que “la prioridad fundamental es el ingreso de personal, porque realmente ahí tenemos una deficiencia muy importante”.

Otro punto que calificó como “esencial” fue la regularización de los contratos precarios a nivel público. En diálogo con la diaria, López explicó que son contrataciones de “organismos internacionales, contratos eventuales y contratos de horas docentes”. Añadió que “hay una gama importantísima de fundaciones” que contratan personal que ingresa a trabajar de forma tercerizada al Estado. Señaló que esos puestos de trabajo deberían ser permanentes, que hay personal que ingresó hace muchísimo tiempo de esta forma y que es necesario regularizar.

En rueda de prensa, López mencionó que los sindicatos también plantean el aumento de la inversión pública, su posición contraria a las privatizaciones y tercerizaciones y que haya ajustes salariales. Sobre los salarios, apuntó que “desde cada uno de los sectores se está planteando, por lo menos, corregir algunas inequidades y ver si en función del crecimiento económico del país también puede haber crecimiento económico en los salarios”.

En ese sentido, el dirigente sindical recordó que hay acuerdos firmados para que se recupere el salario que se perdió durante la pandemia en los dos primeros años del gobierno, y que se terminarían recuperando al final de este período. Sin embargo, señaló que “hay una pérdida financiera que no está prevista en la recuperación”, que son los ingresos que perdieron los trabajadores en el tiempo en que los salarios estuvieron por debajo del aumento de la inflación.

En cuanto al nivel de conflictividad que puede haber durante las negociaciones, el vicepresidente del PIT-CNT evaluó que “va a depender de muchas cosas”, como “la tesitura del gobierno y cómo se planta con el sector público”. Agregó que también está comenzando la negociación por la décima ronda de consejos de salarios en la actividad privada y que a raíz de eso también habrá movilizaciones.

López se refirió de forma puntual al paro con movilización que la central sindical convocó para el martes 27 de junio en conmemoración a los 50 años de la huelga general en contra de la dictadura. Señaló que aparte de la reivindicación de ese hecho histórico, estarán presentes en la oratoria los planteos de los sindicatos públicos en el Consejo Superior de Negociación Colectiva y el de los privados en la décima ronda de consejos de salarios.