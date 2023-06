Luego del fracaso de la última reunión tripartita entre la Asociación Laboral de Funcionarios de Acodike Supergás (Alfas) y Acodike en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los trabajadores anunciaron que incrementarían las medidas en el marco del conflicto que sostienen con la empresa. En ese contexto, integrantes de Alfas ocuparon este viernes desde las 9.00 la planta de la empresa, ubicada en camino Francisco Lecocq.

En un comunicado emitido por Alfas este jueves, el sindicato apuntó que este conflicto se ha extendido por más de 80 días y finalmente llegaron “a un punto de quiebre, sin más ámbitos para dialogar”. “Sólo nos queda la lucha, y una vez más apelamos a que nos acompañen en este camino”, agrega el texto.

El presidente de Alfas, Andrés Guichón, recordó que, en principio, Acodike y Riogas despidieron a 48 trabajadores, entre ellos, 34 tercerizados y 14 efectivos. Hasta ahora la empresa sólo ha incorporado a cinco de los efectivos y otros tres aceptaron el despido. En diálogo con Arriba gente, de Canal 10, Guichón dijo que de los trabajadores tercerizados “algunos fueron encontrando alguna salida laboral”.

“Hoy nos encontramos que son menos de 20 los trabajadores que están reivindicando su trabajo, pero también es una realidad que desde el momento en que se dieron los despidos la empresa ha contratado la misma cantidad de personal o más. No es una cuestión de que no haya trabajo para estos trabajadores, y nosotros no podemos cerrar este conflicto con trabajadores en la calle”, expresó el dirigente sindical.

En la reunión del martes pasado, el sindicato de trabajadores sugirió una serie de propuestas a Acodike que contemplaban la recuperación de las fuentes laborales de los empleados despedidos. Sin embargo, la empresa la rechazó.

“Lo que nosotros pedimos es que si hay un cambio de empresas tercerizadas para la contratación de personal que sean tenidos en cuenta estos trabajadores, y tampoco se lleva adelante esa propuesta”, manifestó Guichón. En ese sentido, consideró que lo que se pretende es “quitar al sindicato del medio”, porque “lo único diferente entre estos trabajadores y los otros es que están sindicalizados”.

Asimismo, el dirigente sindical dijo que los trabajadores mantendrán la ocupación “hasta que haya intervención de alguno de los ministerios”, pero “con la voluntad de solucionar y buscar una salida laboral para todos, sea dentro de Acodike o en otro lugar, pero que los contemple a todos”.