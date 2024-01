La Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) presentó un pedido de acceso a la información pública para que la secretaría de Estado informe de manera formal la cifra de designaciones directas que hay en esa cartera en la actualidad.

Los datos solicitados incluyen también los pases en comisión y arrendamientos de servicio que no hayan pasado por un proceso de selección. En la solicitud figura también acceder al detalle del salario que perciben y de las compensaciones que les ha otorgado el ministro, así como también saber si marcan asistencia diaria.

El Mides tiene 20 días para responder al pedido de informes. Carlos Moreira, de la directiva de Utmides, manifestó a la diaria que entienden que las autoridades “no deberían solicitar prórroga, ya que es información que deberían conocer. Solicitar una prórroga sería reconocer que no saben cuántas personas de confianza han designado, cuánto cobran y si marcan o no asistencia”.

Moreira comentó que trabajadores del ministerio “han acercado información sobre el desempeño de muchas de estas designaciones directas, que llaman la atención”, así como de “la baja concurrencia de muchos jefes de oficina y directores departamentales, algunos incluso abocados ya a la campaña electoral de sus respectivos partidos políticos”.

En Utmides entienden que de los 88 cargos que denunciaron de funcionarios que no marcan asistencia, “en algunos casos es justificado que no marquen, por ser cargos de particular confianza”. No obstante, resaltan que, por otro lado, “hay 15 cargos de particular confianza, mientras que el resto no son cargos de confianza aprobados por ley, por lo que, si el ministro Martín Lema entiende que deben ser tales, debería crearlos por ley. De lo contrario, dichas designaciones directas son cargos de confianza encubiertos”.

Otra situación que llama la atención al sindicato es la de los directores departamentales. Moreira explicó que se trata en todos los casos de “designaciones directas, pero nunca se creó la figura del director departamental como cargo de confianza. El gremio propuso en su momento a la administración que creara dichos cargos de confianza, a los efectos de transparentar la situación. Pero el gobierno no lo hizo y esto ha generado una situación que es poco transparente, porque se los designa como personas de confianza pero en cargos que deberían ser de carrera según la normativa actual”.

El sindicalista añade que el ministro “no solamente mantuvo las designaciones directas en las direcciones departamentales, sino que también entendió que los jefes de oficina debían ser cargos de confianza y designó a su gran mayoría de forma directa, sin ningún tipo de concurso”. En ese sentido, afirmó que en la Dirección Nacional de Gestión Territorial, “donde la administración justifica las designaciones directas de los 19 directores departamentales, hay más de 60 designaciones directas”.

En Utmides recuerdan que en 2017, cuando era diputado, Lema presentó 2017 un proyecto de ley vinculado a los directores departamentales en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en el que proponía que fueran todos designados por concurso. En aquel momento, recordó Moreira, Lema había expresado: “ASSE debe terminar con la designación ‘a dedo’ de directores de hospitales” y había presentó un proyecto de ley en cuya exposición de motivos decía: “Actualmente estos cargos son de particular confianza, por lo cual es frecuente que terminen ocupándose más por afinidad política que por la idoneidad de quien es designado, afectando directamente el servicio prestado por la unidad ejecutora y su buena administración”.