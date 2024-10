El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT se reunió este martes para hacer un análisis primario de la votación de la papeleta por el Sí a la reforma constitucional sobre seguridad social que proponía el restablecimiento de la edad mínima de retiro en 60 años, la equiparación de pensiones y jubilaciones con el salario mínimo nacional y la eliminación de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), y que fue puesta a consideración junto con las elecciones nacionales del domingo.

Según el escrutinio primario realizado por la Corte Electoral, la papeleta de color blanco obtuvo 935.029 votos, lo que supone un apoyo de 38,2% de los sufragios emitidos.

La presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), Nathalie Barbé, que integra la Comisión por el Sí, estuvo presente en esa reunión y comentó a la diaria que se analizó el casi 40% alcanzado y las razones por las cuales no se llegó al porcentaje necesario.

Al respecto, explicó que por parte del gobierno “hubo una campaña muy fuerte, donde tuvieron la opción de todos los medios de comunicación, a los cuales nosotros no siempre pudimos acceder, se violó la Constitución llamando al presidente Luis Lacalle Pou a solicitar a la población que no vote el plebiscito, y el domingo 27 se rompió la veda electoral con Julio María Sanguinetti y Álvaro Delgado también llamando a no votar. Tuvieron la complicidad de las cámaras, que hasta el dólar aumentó unos días atrás, echándole la culpa al plebiscito”.

Agregó que “se generó mucho miedo en la población”, pero que “con todo ese aparato de terror que desplegaron, sin ningún tipo de apoyo político, haber llegado al 40% es un mensaje que ninguno de los presidenciables podrá ignorar. Fue casi un millón de personas”.

Si gana el FA, exigirán que “cumpla” con la generación de un diálogo social para modificar la reforma jubilatoria

Con respecto a cómo se va a seguir planteando el tema, la dirigente comentó que si el presidente electo es Yamandú Orsi, le van “a exigir al Frente Amplio que cumpla con lo que han dicho hasta ahora, que había una tercera opción que es el diálogo social, y que iban a solucionar” la situación generada por la reforma jubilatoria implementada por el actual gobierno de esa manera.

Y si el presidente electo es el nacionalista Álvaro Delgado, Barbé dijo que “políticamente tendrá que escuchar a ese millón de personas que se manifestaron a favor de esta iniciativa”. “Esto, más allá de toda la campaña que hicieron, que fue muy fuerte. Para mí, una de las campañas más fuertes realizadas contra una iniciativa en los últimos 40 años”, opinó.

Añadió que en la Comisión por el Sí ya están “pensando en las próximas acciones, más allá de hablar o no con el nuevo gobierno, porque esto no se detendrá aquí”. “El millón de votos nos dice que tenemos un apoyo incluso más que cualquiera de los candidatos, porque ninguno por sí solo tuvo esa cantidad de votantes. Es un mensaje muy fuerte, y lo estamos trabajando. No vamos a esperar a que asuma el próximo gobierno para seguir trabajando por estos temas”, señaló Barbé.

“La población va a esperar que en los siguientes cinco años haya un cambio sobre lo que se quejó y reclamó: las bajas jubilaciones, las AFAP y la rebaja del porcentaje de la jubilación por imposibilidad física. Todos temas que ningún gobierno, con la cantidad de votos que tuvo la iniciativa, podrá ignorar”, concluyó.

En un comunicado emitido este martes, el PIT-CNT expresa que “si bien el objetivo [de la campaña por el Sí] no se logró”, el resultado “nos posiciona y nos fortalece como un actor relevante y protagonista en el necesario proceso de transformación de la seguridad social para que se convierta en un derecho humano fundamental, más justa, universal, de solidaridad intergeneracional y sin fines de lucro”.