Este lunes la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica) puso en marcha su tercer paro sorpresivo de 24 horas, después del primero el viernes y el segundo el sábado, en respuesta a la falta de acuerdos en el marco de la negociación colectiva en los Consejos de Salarios. “Pese a los esfuerzos realizados por nuestra parte para alcanzar acuerdos justos y equilibrados, la falta de avances concretos por parte de las cámaras empresariales nos obliga a tomar esta decisión”, expresó el sindicato en su cuenta de X.

En reacción a esta medida, la Federación Rural (FR), por medio de su presidente, Jorge Rodríguez, pidió que se declare la esencialidad de la actividad frigorífica, según informó Telenoche.

Para poner en contexto, durante los últimos cuatro meses y medio, la Foica ha venido negociando con las cámaras empresariales en el marco de los Consejos de Salarios. Los trabajadores exigen un cambio en el convenio actual, ya que entienden que los acuerdos existentes no benefician a todos los trabajadores por igual. Sin embargo, la postura negativa de la otra parte a modificar el trato ha sido tajante. El viernes el sindicato realizó un paro de 24 horas.

En diálogo con la diaria, el presidente de Foica, Martín Cardozo, declaró que los empresarios usan la masa salarial y los costos de la industria como excusa para no modificar el convenio. Cardozo contó que argumentan que no es posible mejorar el salario porque recientemente tuvieron un incremento salarial real de 2,5%. Explicó que ese ajuste se dio producto de una estimación previamente acordada: “El Poder Ejecutivo erró en la proyección de la inflación real. Dio un estimativo de 4,5% y cerró una inflación real de 2%. Nosotros tenemos una cláusula que aplica si es menos, empata, y si es más, también aplica, por lo que al errarle a esta proyección, el Poder Ejecutivo nos tuvo que aplicar ese 2,5% de incremento de salario real que no estaba previsto”.

El otro justificativo de las cámaras empresariales, según Cardozo, es que para el año que viene se proyecta una demanda importante de carne del mercado estadounidense y chino -entre otros-, con lo que la exportación de carne jugará un factor central. Uruguay sería uno de los países exportadores, pero la falta de ganado existente para contemplar las proyecciones de demanda del mercado produciría una baja en la actividad, por lo que el plan de los empresarios es prorrogar el convenio hasta julio de 2026.

Sin embargo, la razón principal del sindicato para proponer el nuevo convenio es el beneficio que pueden traer la prima por presentismo y el sustitutivo carne, un beneficio histórico por el que se les otorga carne a los trabajadores.

“Ideamos una plataforma que vaya orientada a los puntos de incremento de salario que estén relacionados con el presentismo. Además, planteamos un incremento al salario vacacional, que está sujeto a que el trabajador tenga que percibir tantos presentismos en el año, así, cuando salga de licencia, puede tener un complemento en el salario”, afirmó Cardozo.

Con respecto al “sustitutivo carne-comedor”, dijo que antes al trabajador de la industria se le daban dos kilos de carne, pero con el correr del tiempo se logró cambiar ese acuerdo para que la bonificación fuese en efectivo. El convenio actual establece que los trabajadores tienen que trabajar al menos 125 horas mensuales para recibir 6.900 pesos. Sin embargo, no todas las plantas frigoríficas tienen esa carga horaria, y como consecuencia, hay muchos trabajadores que no perciben ese salario extra. Esa fue la razón por la que decidieron no pedir un aumento del sustitutivo, sino intentar bajar la franja a 50 horas mensuales para ayudar a las plantas pequeñas, aunque se reciba un monto menor.

Cardozo señaló que el martes hubo una reunión entre los integrantes del sindicato para evaluar la programación de un plan de acción, en caso de que no hubiese devolución alguna de las cámaras o del Poder Ejecutivo en los próximos días. La respuesta fue positiva, ya que se votó por la propuesta de forma unánime.

Consultado por el tiempo que puede llevar a las partes un acercamiento para firmar un acuerdo, Cardozo mencionó que no se puede estimar una fecha exacta, pero es probable que el conflicto siga hasta fin de año, como consecuencia de los posibles intervalos existentes con el Poder Ejecutivo entre una reunión y otra. “Nuestra intención es que las negociaciones concluyan rápido por todo lo que significa a nivel social, pero va a depender de la voluntad de negociación que tenga la patronal, la cual, por ahora, es prácticamente nula”, concluyó el sindicalista.

FR repudia “enérgicamente los paros sorpresivos de estos días”

La FR había emitido un comunicado en el que “repudia enérgicamente los paros sorpresivos de estos días”. “Generan pérdidas inconmensurables para productores e industria, en definitiva, al país, siendo una acción totalmente irresponsable tener los ganados encerrados listos para faenar. Ante la persistencia de estas medidas sorpresivas, se evaluará solicitar al gobierno la declaración de esencialidad de esta actividad, dada su importancia estratégica para la seguridad alimentaria y la economía nacional”, agrega la FR.

La federación destaca que “los sueldos percibidos” en la industria de la carne en Uruguay “son los más altos de la región, no obstante, existe un alto ausentismo laboral, alcanzando en algunas plantas el 30%, provocando grandes dificultades”.

“Resultan incomprensibles y desmedidas este tipo de acciones, exhortamos a las partes a buscar soluciones donde prioricen el diálogo y la negociación, ya que la adopción de medidas extremas deja de rehén a los productores”, concluye la FR.