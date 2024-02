Los funcionarios de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) realizaron un paro con movilización este martes y se trasladaron desde el edificio del organismo hasta las puertas de la Torre Ejecutiva para reclamar nuevamente por la pérdida salarial del 3,8% y junto con eso el incremento a los salarios de los integrantes del directorio y cargos calificados como de confianza.

En la movilización, además de trabajadores de la ANV, participaron integrantes de otros sectores de la Banca Oficial y del Consejo de AEBU. En un comunicado, la Banca Oficial expresó: “Denunciamos que a los reiterados incumplimientos del Poder Ejecutivo y del Directorio de la ANV en relación a la concreción de un convenio colectivo con los trabajadores se suma las recientes medidas en materia salarial”.

María Fernanda García, presidenta de la Mesa Representativa de los trabajadores, dijo a la diaria que “fue una buena movilización. Nos manifestamos con pasacalles, banderas y parlantes. Sobre el final se acercó Klaus Mill von Metzen, el presidente de la ANV. Para nosotros, desconoce la responsabilidad política que tiene. Es el presidente de una institución pública, y tiene que asumir la responsabilidad como presidente. Es un cargo político, y acá es el gobierno el que tiene que responder”.

Leé más sobre esto: Desavenencias entre el sindicato de la Agencia Nacional de Vivienda y su presidente impiden cerrar convenio colectivo

Consultada sobre qué les expresó Mill cuando se acercó a la movilización, García respondió que les dijo que estaban trabajando. “Eso indica que están dilatando todo, y que no asume su responsabilidad política, no existiendo una negociación real. Los compañeros le cantaban vendehumo. Claramente no ha demostrado que estén trabajando porque no hay avances”.

Resaltó también que en este tema “es el gobierno el que está en falta, y es quien debe dar explicaciones. Tanto en lo que respecta al convenio colectivo como en lo que tiene que ver con el aumento salarial. Y como Mill no se hace cargo, queremos que el Poder Ejecutivo sí lo haga. Que den respuestas a los compromisos asumidos con el sindicato”. Agregó además que entre las promesas incumplidas está la propuesta de generar un convenio con el Ministerio de Vivienda que les permita a los trabajadores acceder a la vivienda, algo que nunca se concretó.

Recordó que durante más de un año funcionarios de la Mesa Representativa y la propia institución estuvieron analizando, planificando y trabajando en la reestructura de la ANV, pero que “todo quedó por el camino, porque el directorio no lo trabajó ni lo peleó políticamente”.

Sobre el convenio colectivo, sostuvo que “se llegó a un acuerdo en determinados puntos, y Mill cree que ya está todo, y expresa que se está esperando el ámbito tripartito. Él también debe reclamar esa instancia. Él dice que hace cosas, pero lo que no concreta son las acciones y gestiones políticas para que esas cosas sí se cristalicen”.

Ante la pregunta de cómo continúan de aquí en más las reivindicaciones del sector, posterior a este paro con movilización, García afirmó que “seguiremos con las movilizaciones y las denuncias. Lamentamos que este gobierno haga oídos sordos a los trabajadores que tradicionalmente cumplen con las metas institucionales que nos marca el gobierno, demostrando responsabilidad y compromiso con los ciudadanos en un tema tan sensible como la vivienda”.