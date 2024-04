La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) realiza este jueves un paro general nacional de 24 horas. La medida fue resuelta y aprobada por mayoría en una asamblea de delegados el pasado miércoles 3 de abril. Desde las 10.00 se desarrollará una concentración frente al edificio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se espera la presencia de trabajadores de varios sectores.

Además, días atrás COFE presentó un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para que analice la nueva normativa de licencias médicas, principal razón del conflicto.

La nueva normativa de licencias médicas para empleados públicos entró en vigencia el lunes 1° de abril y establece que los trabajadores podrán hacer uso del derecho a licencia remunerada por enfermedad o por accidente hasta el noveno día hábil por año. Posteriormente, a partir del décimo día, accederán al subsidio, pero este irá desde el 75% al 100% de su remuneración.

El mismo día que comenzó a regir la normativa, el consejo directivo de COFE se reunió con sus asesores legales y dos representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para definir acciones, ya que estaba en desacuerdo con este cambio. Posteriormente, COFE anunció que había decidido hacer un reclamo ante el órgano internacional, para lo que era necesario llevar adelante varios pasos.

La idea de que este cambio evitaría el abuso de las licencias médicas no es compartida por COFE. Por el contrario, el vicepresidente del sindicato, José Lorenzo López, señaló semanas atrás a la diaria que “no lo va a resolver”. No obstante, afirmó que están dispuestos a avanzar “todo lo que se pueda” para solucionar el problema.

“No es sólo una estafa al Estado, sino que también es una estafa al compañero que tiene que quedarse cubriendo los dos puestos de trabajo”, apuntó. “Estamos dispuestos a llegar hasta la destitución de los funcionarios que utilizan este mecanismo para tener una licencia trucha”, sostuvo López al respecto.

La posición del Ministerio de Trabajo

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se expresó acerca del paro de 24 horas convocado por COFE. “Lo que decimos desde el ministerio es que estas resoluciones están dentro de los derechos que tienen los sindicatos de tomar las medidas sindicales-gremiales que correspondan dentro del marco de la ley”, manifestó.

“Nos parece injusto. No va por el camino correcto. Lo que ocurrió es un cambio en la normativa que se viene discutiendo desde 2020, que es ley desde 2022, y simplemente lo que ha ocurrido ahora es que se empezó a aplicar un instructivo para el caso del inciso de Presidencia de la República”, acotó en una rueda de prensa este miércoles.

Asimismo, dijo que “parece una medida excesiva un paro de 24 horas por esas circunstancias, pero obviamente legítimo”, y aclaró que “negociación hubo mucha en todos estos años”. “Estamos hablando desde 2020, incluso el plazo de tiempo que se incorporó en la normativa fue objeto de diálogo con COFE específicamente y seguimos teniendo en esta nueva normativa un régimen que se acerca más al que tienen los trabajadores privados, pero que sigue siendo un poco más favorable para los trabajadores públicos”, consideró.

Afirmó que “el paro es porque COFE no está de acuerdo con un cambio de régimen, y nosotros entendemos que el cambio era necesario porque había que mandar alguna señal. No por los buenos trabajadores, que son la gran mayoría, sino por aquellos que no actúan bien, y entonces, la regla de que cobrás lo mismo si te certificás que si no lo hacés no es precisamente la mejor solución para resolver el tema”.