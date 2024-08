La Comisión Directiva del Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) emitió un comunicado en el cual exige que aquellos (personas físicas y/o instituciones) que se manifestaron sobre la responsabilidad de dos trabajadores en la explosión sucedida en la planta C el 10 de diciembre de 2022 en el Laboratorio Fármaco Uruguayo (perteneciente a la multinacional peruana Medifarma), que se retracten de sus expresiones posteriores relacionadas al hecho.

Por ese suceso, siete trabajadores de Fármaco Uruguayo denunciaron penalmente a la empresa por el delito de peligro. Pero por su parte, la empresa también presentó denuncia penal a un grupo de empleados.

Producto de la explosión, algunas personas tuvieron que ser internadas en las instalaciones del Banco de Seguros del Estado (BSE).

En la nota dirigida a la opinión pública, el gremio expresa que “para encubrir esta situación, la empresa ejecuta despidos masivos y acusa penalmente a dos compañeros afiliados a este sindicato del delito de ‘estrago culposo’, despidiéndolos por notoria mala conducta”.

El sindicato agrega: “esta acusación infundada, y que entendemos fue un ‘mecanismo de defensa’ por parte de la empresa, para no asumir sus responsabilidades y para poder justificar el cobro de los seguros, fue replicada por distintos medios de prensa y actores de la sociedad, entre ellos el senador Jorge Gandini, quien en sesión del parlamento nacional declaró que había ‘pruebas contundentes, entre ello filmaciones, de que los trabajadores habían actuado sin respetar los protocolos y fuera de sus puestos de trabajo’ y solicitando que sus palabras pasen a la Fiscalía, con la clara intención de presionar a la misma para que falle a favor de la multinacional”.

En esa línea, el SIMA recuerda que el 10 de abril de este año, la justicia en lo laboral falló a favor de los trabajadores, desvinculándolos de cualquier responsabilidad en el accidente y obligando a la empresa a revertir el despido por notoria mala conducta y efectuar el pago correspondiente indemnizatorio que legalmente les corresponde.

“Esta sentencia definitiva no es más que la confirmación de lo que nunca dudamos de que nuestros compañeros jamás tuvieron responsabilidad en las causas del accidente. En base a este fallo es que el Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines le exige a quienes hablaron de los compañeros y del sindicato en su conjunto que se retracten. Ensuciar gratuitamente a trabajadores no corresponde, y no puede quedar impune”, acota el texto.

Sobre el tema, el dirigente del SIMA Nicolás Tourón dijo este viernes a la diaria que “el objetivo del comunicado es limpiar el nombre de los dos trabajadores y del sindicato, porque en todo este proceso, desde el día de la explosión hasta la fecha, lo que siempre se quiso marcar es la culpabilidad de los trabajadores, y eso vincularlo con la acción de un sindicato que mantuvo durante mucho tiempo la cautela a la hora de expresarnos”.

Acerca de la retractación, comentó que esperamos que uno de los que se lo haga sea el senador Jorge Gandini, “ya que utilizó el Senado para dar su información, y asiste de que esa versión vaya como prueba a Fiscalía, anunciando que la culpabilidad era de estos dos trabajadores, y sin tener ningún argumento sólido detrás”.

En esa línea, recordó que “cuando fuimos a golpear las puertas de las cámaras empresariales, entre ellas la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN), también hicieron oídos sordos a los reclamos del sindicato de que esos dos trabajadores no tuvieron culpa”. Afirmó además que esas dos personas hoy están sin empleo.

Señaló que meses después de que la Justicia falló a favor de los funcionarios, “el sindicato decidió salir hacia afuera, recriminar y exigir a todos los que declararon en contra de estos trabajadores, sin tener una sólida información y con la subjetividad de decir que eran culpables, que se retracten. Como sindicato queremos ir hasta las últimas consecuencias”.

Consultado sobre por qué el sindicato se expide en este momento, a cuatro meses del fallo judicial, contestó que “fue necesario brindar tiempo a la abogada para que realizará su trabajo a nivel de Fiscalía. Además, sucedió también que la fiscal a cargo del caso estuvo enferma. Eso también retrasó las cosas. Luego, cuando hubo avances, la abogada nos habilitó a difundir nuestra posición”.

En este caso, comentó que la investigación en Fiscalía igual continúa su curso, ya que aún no se resolvió si el expediente se archiva o no. Agregó que el sindicato interpreta que los dos funcionarios “están en el medio de un fuego cruzado entre siete trabajadores que denuncian a la empresa por el delito de peligro y la empresa que culpa a los dos mencionados, para desligarse de la responsabilidad que puede tener. Esperamos que el caso se archive”, dijo Tourón.

Sobre fines de agosto se reunirá la asamblea nacional del SIMA y en ese ámbito se realizará una actualización del tema, y se resolverá qué pasos seguir. “Hoy nos manifestamos sobre esta situación, y ya definiremos si tomamos algún tipo de acciones”, afirmó.