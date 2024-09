La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) emitió un comunicado en el que informa que, ante la falta de avances en el conflicto entre la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) y la empresa, se declara en alerta. Además, dio como plazo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el lunes 30 para que aporte una salida al diferendo.

Después de la reunión del miércoles entre la ATC, Unott, el MTSS, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el jueves se celebró una reunión entre las autoridades de la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) solamente con ATC y la Unott.

El dirigente de ATC, Luis Milla, dijo este viernes a la diaria que en ese encuentro “sí hubo un pedido del director nacional de Trabajo, Federico Daverede, de que aguantemos un poco la situación. Quiere realizar gestiones ante el ministro de Trabajo, Mario Arizti, para que se puedan pagar los sueldos como corresponde y así lograr estabilidad, y, a la vez, dar tiempo a hablar con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que ahora está en el exterior, ya que debe tomar decisiones”.

Dijo que si bien se esperará a la reunión de la Unott, el lunes 30 a las 14.00, hasta el momento la situación de conflicto “no presenta cambios”. Desde la organización y el sindicato de trabajadores se esperan novedades antes de ese día y esa hora. Si llegado el momento de la reunión del Ejecutivo de Unott, no hay noticias, en esa jornada se analizará las medidas a ejecutar en los siguientes días, tanto en el transporte suburbano como en el transporte a nivel general.

La propuesta “parche”: aumento de subsidios por estudiantes

Milla se refirió a una propuesta realizada el miércoles por el MTOP directamente al MEF, que es el que aprueba. Se trata de los abonos estudiantiles. En el sector urbano, hay un subsidio del 100% al boleto de esa categoría. En cambio, en el suburbano, en algunos casos el subsidio de estudiantes es el 80% y en otros el 50%.

Agregó que la propuesta sería equiparar esos abonos al sector urbano. Dijo que “la empresa ya conoce la idea, y pidió que fuera con retroactividad al 1° de enero de 2024, pero todo lo estudia el MEF, que decide sí o no, o qué parte sí y cuál no. Hasta ahora, no tenemos ninguna certeza”. Aclaró que el MTSS adelantó que “no tiene previsto interceder en la propuesta” realizada desde el MTOP al MEF.

Desde ATC no hay garantías de que esta propuesta vaya a ser aceptada por el MEF, en particular porque a las actuales autoridades les quedan sólo cinco meses en sus cargos, algo que se interpreta como que “no ayuda”. El dirigente declinó hablar de las cifras que significa el subsidio del 100% del boleto estudiantil del sector suburbano.

Destacó como importante para ATC que, “según la empresa, con ese complemento, le alcanzaría para pagarles a los trabajadores y tener cierta estabilidad. No sería la solución completa, pues la empresa siempre apunta a la Paramétrica. Sería una especie de parche como para tirar hasta que cambie el gobierno, y ahí se ve. Pero esto va a seguir. No se termina con esto”.

“Sucede mucho que la empresa, cuando necesita y está ante la posibilidad de recibir dinero, interpreta como que esa solución va a servir. Pero luego pasa que generalmente eso se queda ahí, en una solución que habitualmente es momentánea”, sostuvo Milla.

El comunicado de Unott

El texto fue dado a conocer luego de una reunión celebrada entre representantes de ATC, de la Unott y jerarcas de la Dinatra.

La organización sindical expresó que “desde hace varias semanas venimos negociando con la empresa y con las autoridades del gobierno, intentando que los trabajadores de Copsa cobren los adeudos que la empresa mantiene”. Agrega que “en este momento la empresa le debe a la tercera parte de su personal el 25% de los salarios vacacionales y a todos los trabajadores un 30% de los salarios de agosto”.

Al respecto, el comunicado explica que “hicimos nuevamente gestiones ante autoridades del Ministerio de Trabajo, y esperamos que antes del día lunes haya resultados concretos”.