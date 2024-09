El directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) informó al Sindicato Único de Trabajadores de INAU e INISA (Suinau) que decidió no modificar el régimen laboral de los inspectores de espectáculos públicos; una resolución adoptada por las autoridades ocasionó que los funcionarios de ese sector llevaran a cabo una paralización parcial el 24 de agosto, lo que originó que no se hicieran controles durante la pasada Noche de la Nostalgia.

El presidente de Suinau, José Lorenzo López, dijo a la diaria este jueves que el conflicto había sido “generado por por la administración”, y que la organización sindical “tuvo una reacción a una resolución unilateral de modificar el régimen de trabajo” de los funcionarios sin pasar por el espacio de negociación colectiva.

Comentó que los trabajadores de espectáculos públicos están aproximadamente desde hace 20 años con el mismo régimen laboral. “Es diferente al resto de los trabajadores, porque ellos tienen parte de su carga horaria en el día y otra parte en la noche”.

Agregó que cuando se aprobó la ley de nocturnidad se volvió a discutir el tema. Dijo que “la ley establecía que si existía un régimen más beneficioso, se podía optar por ese. En ese marco, se estableció una nueva negociación y quedó escrito en un acta que en el caso de los trabajadores de espectáculos públicos de Inau, se quedaban con el régimen que tenían porque era más beneficioso que el que planteaba la ley”, y así empezó desde el 2017, cuando se estableció la ley en el sector público.

Manifestó que en ese año quedó documentado a través de un acta que se mantenía el régimen en el que venían trabajando desde hace años los trabajadores públicos. López explicó que “ahora, lo que sucedió es que por un tema interno de Inau, que está cambiando el soporte de gestión humana donde ahí se establece las cargas horarias de cada trabajador, se publicó una circular donde se establecía una manera de cargar las horas a ese sistema para todos los trabajadores, y no se exceptuó a estos trabajadores de espectáculos públicos, que ya tenían un régimen especial”.

Dijo que al no exceptuarse eso, estos funcionarios pasaban al régimen general, y que “eso les generaba un perjuicio a los trabajadores, y ahí es que se desata el conflicto. Desde Suinau se transmitió al organismo que entendíamos que era un error en la publicación de esa circular, que es lo único que tenía que hacer la administración, por intermedio de esa circular, quitar a los trabajadores”. Destacó que con esa decisión “no se hubiera hecho el paro del sábado 24 agosto y no hubiera pasado nada, pero acá todo es un drama”.

Posterior al paro del día antes mencionado, el dirigente expresa que “ya teníamos planteado una reunión en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), porque la negociación colectiva no se está cumpliendo, porque este directorio como no se hablan entre ellos no quieren hablar con el sindicato, fuimos a la instancia en el Ministerio de Trabajo, con el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, y con dos negociadores del sector público”.

Acerca de esa reunión, a la que asistieron el vicepresidente y la directora general de Inau, el sindicato presentó los elementos que tenían (el acta del acuerdo, el decreto y la ley), “y claramente el Ministerio de Trabajo le transmitió al Inau que eso era así, y que si hay un régimen más beneficioso, se debería optar por ese régimen, y que ese formato era el seleccionado hace casi dos décadas por los trabajadores. El Ministerio de Trabajo aconsejó que mientras no se discuta un nuevo convenio, que no se innovara y modificara la reglamentación por parte de ninguno de los dos actores”.

Posterior a esa reunión, la secretaría de Estado envió una carta por escrito al directorio de Inau, y allí los jerarcas de la institución anuncia a través de una resolución expresando que, “en función de lo que había pasado en el Ministerio de Trabajo, se vuelva al régimen anterior y que no se innove”. “Ahí el asunto quedó laudado. No fue un conflicto que nosotros impulsamos por una reivindicación de aumento de salario, de cambio de condiciones de trabajo o de otra índole”, sostuvo López.

La directora general de la institución, Dinorah Gallo, se comunicó este jueves con López para informarle la resolución.

“Gallo me dijo que se había hecho una providencia en la resolución, y que se le iba a comunicar a Gestión Humana del organismo, y que con eso quedaba cerrado el tema ahí los inspectores. Con eso, automáticamente, los inspectores continuarán con el sistema anterior, cuando Gestión Humana le informe a la directora administrativa del sector que tiene que computar las horas como se hacía hasta agosto pasado”, concluyó López.