Este miércoles se concretó el remate judicial de las instalaciones de la exempresa de cannabis medicinal Pharmin, ubicada en Zonamerica, que cerró sorpresivamente en enero y dejó a 66 trabajadores sin empleo y sin cobrar los créditos laborales. En un remate sin base y en dólares, el martillero Pablo Ponce de León no logró conseguir más que unos 350.000 dólares, repartidos en dos lotes: el invernáculo de 24.000 metros cuadrados se remató en 205.000 dólares y el lote de material de laboratorio en 145.000 dólares.

El dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay (Utrau) Germán González dijo a la diaria que la inversión que se hizo en la empresa fue de 9,5 millones de dólares, por lo tanto lo recaudado por el remate es una cifra irrisoria. “Se remató un invernáculo de 24.000 metros cuadrados todo techado, de policarbonato, con luces. Son aproximadamente 18 naves con focos y cada nave lleva 240 focos. Cada foco vale mil dólares”, ejemplificó González.

El dirigente cuestionó la rapidez con que se convocó al remate judicial a pedido de la empresa que maneja el predio de Zonamerica: “No está bien que haya sido así. El remate fue muy rápido. A nosotros nos sorprende. No nos dio tiempo de presentarnos a concurso. Es algo que no apostó a la unidad productiva. No esperaron que se nombrara un síndico”.

González comentó que en el caso de la empresa Boreal, del mismo rubro, que también cerró, el síndico vio que el precio [de base] era muy bajo y dijo no”.

“En este caso [Pharmin] nadie defendió a los trabajadores. Yo estuve en el remate y el rematador hizo su trabajo, demoró mucho tiempo para que alguien ofertara mejor. Pero cuando llegó el momento que ofrecieron, miró para donde estaba el alguacil, y el alguacil dio el visto bueno a los 205.000 dólares”, contó el dirigente.

González dijo que “hay que tener conocimiento de lo que se vende. No se puede regalar por 200.000 dólares algo que salió 9,5 millones de dólares. No se paga ni el nailon”.

Los créditos laborales que se le deben a los extrabajadores de Pharmin ascienden a 700.000 dólares, según González. “Nuestro trámite de solicitud de concurso sigue en pie. Ahora tendrá que nombrarse un síndico y defender nuestra plata, que es la plata del remate. Iremos hasta la ley de insolvencia patronal. Acá hay una empresa que desapareció y queremos cobrar nuestros créditos laborales”, concluyó.

Leé más sobre esto: Sindicato denuncia que MTSS aún no ha encontrado a los propietarios de la cerrada empresa cannábica Pharmin.