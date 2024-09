El Sindicato Único de Trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Suinau) resolvió que este miércoles realizará un paro general parcial con movilización porque dos funcionarias realizaron denuncias por situaciones de acoso y, como respuesta a ello, fueron sancionadas a través de un sumario administrativo.

Por intermedio de un comunicado emitido por el sindicato se explica que “a partir del encuentro de mujeres del Suinau”, realizado el 11 de setiembre, “ante la situación de violencia institucional contra compañeras que denunciaron situaciones de acoso, se convoca a todas las trabajadoras del sindicato a adherir al paro general parcial en la zona metropolitana de 8.00 a 17.00”.

El texto agrega que habrá “una concentración desde las 11.00 frente a las oficinas centrales del organismo, en la calle Piedras 482, en Ciudad Vieja”. Las trabajadoras del interior que deseen participar podrán solicitar el fuero correspondiente. “Decimos basta a la violencia institucional basada en género”, concluye el comunicado.

El presidente de Suinau, José Lorenzo López, dijo a la diaria que entienden que “esto es parte de esta locura institucional que se está viviendo en el INAU, donde parece que todo se hace al revés de como se debe hacer”. “Es llamativo que ante una denuncia de acoso sexual por parte de una funcionaria ante la comisión de acoso sexual, y que esa comisión entiende que pueden existir elementos que configuren un caso de acoso, se le plantea al directorio que se tomen las medidas cautelares y que se abra una investigación”, indicó el dirigente.

Agregó que posteriormente el directorio “habilita la decisión de iniciar la investigación” y separar al presunto acosador que trabajaba en el mismo Proyecto Travesía. “A raíz de esa investigación el funcionario entiende que es violentado en sus derechos porque considera que no hubo una situación de acoso, se defiende en esa investigación, y ahí el caso da una vuelta de tuerca inesperada, donde se le inicia un sumario administrativo a la trabajadora denunciante”, contó López.

López dijo que ese sumario a la funcionaria fue con separación del cargo y retención de haberes, y que Suinau entiende que “fue un despropósito, por lo que se recusó la medida cautelar”. “Posteriormente la reintegran a su puesto, pero el sumario administrativo continúa, y luego el sumario concluye como resultado con un pedido de falta grave, y el directorio decide suspender por seis meses, con retención de haberes a la trabajadora. El fallo se conoció hace 20 días”, agregó.

“No entendemos cómo pudo haber pasado esto. Y en definitiva se genera toda una situación a la inversa, donde en una clara determinación de ejercer presión hacia las funcionarias que pueden denunciar este tipo de situaciones se determina una sanción gravísima a quien se sentía acosada. Es una situación muy compleja. Todo esto ha generado una reacción del sindicato en su conjunto, y particularmente de las mujeres”, explicó López.

Con respecto a las medidas, adelantó que la intención es presentar una nota ante el directorio cuando la movilización llegue al frente del edificio de la institución. “Se les va a solicitar a las autoridades que reconsideren la resolución y, puntualmente, la sanción. Al margen de eso, se dará continuidad a los procedimientos que corresponden, entre ellos presentar un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo [TCA]. Esperamos que evalúen nuevamente el caso y que decidan un veredicto diferente”.

López dijo que los pasos a seguir por el sindicato dependerán de la respuesta que brinden los integrantes del directorio del INAU. “No descartamos nada en cuanto a medidas en caso de no obtener una contestación”, afirmó.

“Perpetuando la violencia de género”

Debido a esta situación, las trabajadoras sindicalizadas del Proyecto Travesía se declararon en conflicto semanas atrás. En un comunicado, el sindicato aclara que “Travesía es el único proyecto oficial especializado en la atención a niños, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual”, y que desde hace tres años “todas las mujeres integrantes de este equipo” vienen “vivenciando la violencia institucional” en sus cuerpos, prácticas profesionales y tareas cotidianas.

Suinau informó que “ante la denuncia por los mecanismos establecidos institucionalmente sobre una situación de acoso sexual laboral en el marco del servicio el directorio actuante ha decidido constantemente silenciarnos, desestimando nuestra especificidad sobre el tratamiento de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes”. “Este directorio ha sancionado con separación de cargo, suspensión y retención de haberes a compañeras del equipo, dando así un mensaje que intenta ser ejemplarizante y castigador, perpetuando la violencia de género, reafirmando que a las mujeres no se les cree, no se las reconoce, no se las respeta y no se les brindan las garantías para denunciar la violencia, en cualquiera de sus formas”, señalaron.

Por estos motivos, en coordinación con el Consejo Directivo del sindicato, se concretó una reunión de todas las mujeres de la institución, el miércoles 11, “con el fin de compartir, intercambiar y pensar acciones que permitan defender nuestros derechos”. Posterior a esa instancia se resolvió el paro y movilización que se desarrollará este miércoles.