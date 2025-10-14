Desde este miércoles 15 a las 13.30 hasta el miércoles 22 a las 23.59 estarán abiertas las inscripciones para la 14ª edición del programa Yo Estudio y Trabajo, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por intermedio de la Dirección Nacional de Empleo, lanzó semanas atrás. Se trata de una propuesta interinstitucional que permite una primera experiencia laboral formal a jóvenes de entre 16 y 20 años que estén cursando estudios.

Las inscripciones se realizan en la web. Quienes lo hagan y cumplan con los requisitos solicitados podrán participar en el sorteo que se realizará el 29 de octubre. Los resultados se publicarán en la página web del MTSS.

El proceso de control de cumplimientos de requisitos y recepción de documentación se desarrollará entre los días 10 y 14 de noviembre. Aquellos jóvenes que resulten sorteados serán convocados a presentar la documentación requerida entre estas fechas.

La cantidad de cupos disponibles para esta edición aún se desconoce, ya que hay empresas que hasta la fecha continúan sumando vacantes para cubrir. Ese dato podría conocerse entre los días 28 y 29 de este mes.

La primera edición de Yo Estudio y Trabajo fue en 2012, y hasta la fecha más de 9.000 jóvenes participaron. “Constituye una política pública clave para fortalecer el vínculo entre educación y trabajo, al tiempo que promueve el desarrollo de competencias transversales y la inserción laboral en condiciones de igualdad”, sostiene el MTSS acerca del programa, en sus canales de comunicación.

El programa se ejecuta bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Empleo del MTSS y cuenta con la articulación de una comisión técnica integrada por representantes de esa cartera, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social, la Universidad de la República, la Administración Nacional de Educación Pública, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.