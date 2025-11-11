Los trabajadores de la empresa BSU Seguridad realizaron este martes una movilización en Montevideo, dado que la empresa se comprometió ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a abonar los salarios el día 8 de cada mes a partir de noviembre, pero no lo cumplió. Actualmente trabajan en la empresa unas 200 personas.

Diego Arias, dirigente del sindicato de BSU Seguridad, explicó a la diaria que, siendo 11 de noviembre, hay trabajadores que recibieron de salario 6.000 pesos, y otros recibieron un monto mayor, pero prácticamente no hay casos de trabajadores que hayan percibido el salario completo.

Ante esta situación, el sindicato decidió movilizarse y, como consecuencia, “la empresa realizó este martes algunas transacciones”, pero hay trabajadores que aún no han recibido la transferencia de ninguna suma de dinero. “Han pagado lo que quisieron”, dijo y agregó que “con la empresa hay problemas que son de tiempo atrás”.

Arias recordó que durante este año se reclamó un impago de cuatro meses de Ecotrans, una cooperativa donde los funcionarios pueden gestionar el crédito.

Al respecto, dijo que “no lo pudieron sacar porque los responsables de la empresa estaban debiendo más de 200.000 pesos. Tuvimos que reclamar y advertirles que, si no pagaban, se iban a tomar medidas. Ellos pagaron 100.000 pesos, pero aún continúan debiendo”.

Explicó que, para el jueves 13, el sindicato citó ante el MTSS a la empresa Ecotrans, pero también a Ta-Ta y a Tienda Inglesa, “por considerar que son los clientes más grandes e importantes que tiene la empresa”, y para que “estén en conocimiento de la situación, porque esas firmas le pagan a BSU Seguridad, pero la empresa no les paga a los trabajadores. Tiene deudas por todos lados”.

El dirigente afirmó también que dentro de las irregularidades hay casos de apropiación indebida, ya que cuentan con información de que no se abonan las retenciones judiciales y las pensiones alimenticias.

Mencionó también que actualmente la empresa “está gestionada por Richard Recayte, que años atrás estuvo como responsable de la firma Prodomus, empresa de seguridad que prestaba servicios para el Estado, y que cerró en el segundo semestre del año 2024”. “No sé si es dueño de BSU Seguridad o qué, pero está administrando la empresa, y está haciendo lo mismo que con Prodomus”, afirmó Arias.

En relación a las irregularidades en los pagos, el dirigente resaltó que ya se realizaron las gestiones y reclamos pertinentes ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), y que allí se denunció la situación de un trabajador que, por retenciones judiciales, se presentó ante la Contaduría General de la Nación y se le informó que la empresa debía 200.000 pesos, y que cuando abonaba lo hacía en cuotas de entre 3.000 y 4.000 pesos. “Pagaron esas sumas durante el período de seis meses y no abonaron más”, comentó.

“Hemos ido varias veces al MTSS. Le preguntaron a la empresa cuándo estaba en condiciones de ponerse al día y nada más. El ministerio no nos ha respaldado demasiado. No hemos tenido apoyo. Con casos de retenciones alimenticias creímos que el ministerio sería más firme. Estamos sorprendidos por el poco respaldo”, sostuvo el dirigente.

Entre los pasos a seguir, dijo que el sindicato se está asesorando para presentarse ante Fiscalía y denunciar a las autoridades de la empresa. “Se están recabando pruebas a los efectos de presentarse ante la Justicia para que se realicen las investigaciones pertinentes”, concluyó.