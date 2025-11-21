Un trabajador que cumplía tareas para la Fábrica Nacional de Cerveza (FNC) sufrió un accidente laboral este jueves, luego de que una máquina trituradora aprisionara uno de sus brazos. Por intermedio de una máquina hidráulica, una amoladora y desarmando la máquina pieza por pieza, los bomberos lograron liberarlo.

El dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Fernando Ferreira, dijo a la diaria este viernes que “lamentamos el accidente, y nos pusimos a disposición de la familia para lo que necesite. Actualmente el trabajador está internado en el Banco de Seguros del Estado (BSE), y luego de que sea dado de alta, el sindicato continuará a la orden”. El dirigente señaló que, por el momento, será lo único que declarará sobre el accidente.

La versión de la empresa

De acuerdo con un comunicado emitido por la FNC, un contratista que presta servicios de mantenimiento resultó con heridas en uno de sus brazos mientras realizaba tareas de limpieza en una máquina en el centro de distribución situado en Paso de la Arena.

“De forma inmediata se activó el protocolo de seguridad establecido, interviniendo el equipo interno de respuesta, personal médico y el cuerpo de Bomberos, quienes brindaron la asistencia correspondiente en el lugar”, dice el texto, y agrega que el trabajador fue trasladado a un centro de salud, donde recibió atención médica.

La FNC reafirmó su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus trabajadores, y expresó que colabora con las autoridades para esclarecer las circunstancias del incidente.