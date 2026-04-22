En el marco de una reunión tripartita celebrada este miércoles en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) entre los negociadores de la cartera y representantes de la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) y de la empresa de transporte suburbano de pasajeros, la compañía transmitió a las partes que al día de la fecha no tiene forma de afrontar el pago de la mitad del salario correspondiente a marzo.

El presidente de ATC, Marcelo Pérez, dijo a la diaria que los representantes de Copsa manifestaron que no tienen claro cómo se abonará ese 50% restante de los sueldos del mes pasado. La otra mitad fue pagada hace unos 12 días. El dirigente comentó que en la reunión la empresa debía presentar una propuesta sobre cómo enfrentaría el pago de las deudas que tiene con los trabajadores, pero no presentó ningún plan de pagos ni tampoco posibles alternativas para dar solución al tema.

La reunión debía realizarse el martes, pero fue suspendida porque la empresa había tomado la decisión de no presentarse.

Dado este contexto, el directorio de la empresa Copsa se reunirá este jueves para discutir y analizar qué respuesta dará a los trabajadores, no solamente con respecto a qué porcentaje puede abonar antes de finalizar el mes de abril, sino también en qué día podría hacerlo. Una vez que la empresa tome una resolución, se le comunicará al sindicato, quien tiene previsto reunirse en el transcurso de esa jornada para definir los próximos pasos a seguir.