Tras la reunión que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, mantuvo con una delegación de actores políticos, sindicales y sociales de Colonia para tratar la situación laboral que atraviesa ese departamento, el referente sindical de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), Carlos Martínez, dijo a la diaria que se trató de un encuentro “que fija un mojón de partida para futuros avances”.

Martínez y Rubén Rodríguez fueron los referentes del PIT-CNT que estuvieron en el encuentro. Además, la reunión contó con la participaron de los ediles Carlos Fernández (Frente Amplio, FA), Felipe Durán (Partido Nacional, PN) y Malvina Saret (Partido Colorado, PC); Walter Godoy, director de la Unidad Pymes de la Intendencia de Colonia, en representación del ejecutivo departamental, y la diputada Cecilia Badín (FA). Los diputados Mario Colman (PN) y Nibia Reisch (PC) no concurrieron a la cita por motivos personales.

En diálogo con la diaria, Martínez comentó que “desde nuestro lugar manifestamos algunas cosas que son relevantes en este momento. Primero, el problema de fondo, que es la situación laboral del departamento, que nos preocupa mucho, tanto Colonia como Paysandú y Treinta y Tres, que son tres departamentos con un altísimo índice de desempleo”.

Con respecto a Colonia, el referente sindical dijo que “impacta más esta situación, ya que históricamente ha sido un departamento con altos índices de empleo y ahora eso ha cambiado”.

“Para nosotros es importante la aceptación por parte del ministro Castillo de comenzar a implementar rápido” el Foro Departamental sobre Empleo, Inversión y Desarrollo Productivo presentado por la bancada de ediles del FA, que tiene como objetivo “generar un gran ámbito de intercambio, diagnóstico y propuestas entre los distintos actores involucrados en la temática”.

“Más allá de los análisis necesarios”, este foro intentará “ubicar las medidas necesarias a corto y mediano plazo, para que no tengamos un quiebre social”, indicó Martínez. Por otro lado, “servirá para explorar las medidas de resolución de fondo para ver cómo reactivamos el aparato productivo industrial y laboral en el departamento”, consideró el gremialista.

En ese sentido, dijo que evalúa este primer encuentro “de manera positiva” para poder avanzar en el trabajo con varias instituciones que ayuden a entender la situación y encontrar soluciones a futuro”.

“Mientras tanto, nos preocupa muchísimo la salud mental de los trabajadores; hemos tenido hechos desgraciados que esperamos no vuelvan a repetirse, y a partir de ahora nuestras expectativas se renuevan”, valoró Martínez. “Queremos soluciones inmediatas para que la gente no caiga en situaciones de pobreza”, reclamó. Además, “hay que trabajar en soluciones de fondo para un departamento que –no tenemos dudas– merece mejores destinos de los que está presentando en este momento”.