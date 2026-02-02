De acuerdo a los registros oficiales, a fines del año pasado el índice de desocupación en el departamento de Colonia era 6,9%, un guarismo apenas inferior al de la media nacional.

Sin embargo, desde hace diez años ha habido una fuerte caída de los puestos de trabajo en la industria manufacturera en ese departamento, lo que ha repercutido en la pérdida de, al menos, 2.000 puestos de trabajo en ese sector de la actividad. A los ya lejanos cierres de las industrias papelera y textil ocurridos a mediados de la década pasada en Juan Lacaze, en los últimos años se sucedieron cierres de empresas, especialmente en el sector metalúrgico y en el de la alimentación.

En ese marco, lo ocurrido en el último año terminó por agravar esa tendencia. El 30 de enero de 2025, la empresa autopartista Yazaki anunció el cierre de operaciones en las plantas industriales instaladas en Colonia del Sacramento y en la ciudad canaria de Las Piedras. La empresa nipona ocupaba a cerca de 1.000 operarios en el departamento de Colonia. Exactamente un año después, la metalúrgica Cla Sienz, que ocupaba a 80 empleados en Colonia del Sacramento, también cerró sus puertas.

De ese modo, en un departamento que históricamente ha sido visto como ejemplo de diversidad productiva, el sector industrial atraviesa un período de fuerte caída de la mano de obra ocupada.

En una reciente visita, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, mostró preocupación por los cierres de empresas ocurridos en ese territorio y porque en los últimos años Colonia duplicó los niveles de desocupación. Castillo dijo que, según “el reciente informe del INE [Instituto Nacional de Estadística], Uruguay está teniendo, después de 16 años, el más alto nivel de empleo”. “Estamos con más de 1,7 millón de trabajadores de Uruguay que tienen trabajo, y con uno de los niveles más bajos de desocupación de los últimos años, con un 7% en promedio”, detalló. “Ese es el promedio, pero la realidad de cada departamento es otra cosa”, apuntó, y subrayó que “Colonia supo tener menos de la mitad del desempleo que está teniendo ahora” y eso impacta”.

En ese contexto, Castillo mantuvo reuniones con autoridades de la Intendencia de Colonia “para ver qué podemos hacer en conjunto para ayudar en esta situación de impacto en el mundo del trabajo”.

Además, Castillo informó que el viernes 30 mantuvo reuniones con empresarios lácteos del departamento de Colonia que analizan reducir la jornada laboral en sus establecimientos. Se trata de una “mediana empresa de producción familiar que, a la vez que quiere empezar a producir más, no le desencanta la posibilidad de reducir la jornada laboral”, comentó.

“Los empresarios querían saber de primera mano qué estamos queriendo decir nosotros cuando se puede reducir el tiempo de trabajo y mejor la calidad productiva del país”, porque “se puede hacer las dos cosas a la vez, y nosotros ahí conversamos bastante con los dueños y también con los trabajadores”, relató.