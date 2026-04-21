Tal como informó la diaria, este martes, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, recibió en su despacho a una delegación integrada por diferentes actores políticos de Colonia, para analizar la situación laboral que actualmente mantiene el departamento.

Ese encuentro surgió a raíz de una una iniciativa presentada por la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) en la Junta de Colonia. La reunión contó con la participaron del encuentro los ediles Carlos Fernández (FA), Felipe Durán (Partido Nacional, PN) y Malvina Saret (Partido Colorado, PC), Walter Godoy, director de la Unidad Pymes de la intendencia de Colonia en representación del ejecutivo departamental, la diputada Cecilia Badin (FA), y los representantes de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), Carlos Martínez y Ruben Rodríguez.

En tanto, los diputados Mario Colman (Partido Nacional) y Nibia Reisch (Partido Colorado) no concurrieron a esa cita por motivos personales.

En ese marco, la bancada de ediles del FA le presentó a Castillo la propuesta para convocar un Foro Departamental sobre Empleo, Inversión y Desarrollo Productivo, con el objetivo “de generar un gran ámbito de intercambio, diagnóstico y propuestas entre los distintos actores involucrados en la temática”.

Según la propuesta a la cual accedió la diaria, “este ámbito no debería limitarse únicamente a una instancia de diálogo, sino que debe promover la conformación de comisiones y subcomisiones de trabajo en distintas áreas y temáticas, que ataquen problemas específicos”.

Para la bancada de ediles frenteamplistas, “se deben evaluar seriamente iniciativas vinculadas al cooperativismo, a la promoción de inversiones, a la capacitación y priorización de la contratación de mano de obra local entre otras diferentes y variadas posibilidades”. “El conocimiento del territorio, así como la identificación de beneficios para posibles inversiones que estimulen la generación de empleo en jóvenes, mujeres y adultos, deben ser estudiados en profundidad”, agrega el documento presentado al ministro de Trabajo.

La iniciativa propone involucrar tanto a representantes de los gobiernos departamental y nacional vinculados a las temáticas -como los ministerios de Trabajo, de Economía, de Industria, de Ganadería, de Desarrollo Social, de Turismo-, municipios, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, y el Instituto Nacional del Cooperativismo.

Asimismo, serán invitados miembros de las cámaras empresariales, turísticas, gastronómicas y comerciales, organizaciones sindicales, PIT-CNT, cooperativas, instituciones educativas, de formación y académicas, entre otros.

“Creemos que el eje del foro debería centrarse en la generación de empleo y la capacitación laboral, la atracción y promoción de inversiones, el desarrollo productivo local y regional, la innovación y las nuevas oportunidades económicas, con un fuerte anclaje en la realidad y en la atención de los problemas situados, en vías de generar soluciones reales”, finaliza la propuesta.

Consultado sobre la recepción del ministro Castillo, el edil Fernández dijo en diálogo con la diaria que “recibió la propuesta” y “fue muy receptivo”. El ministro “asumió el compromiso de llegar al territorio y trabajar junto con el gobierno departamental para realizar este foro”, que “no se resume en un encuentro, sino en un camino que deberá contar con proyectos a corto, mediano y largo plazo”.

Fernández agregó que durante el encuentro “le trasladamos también la preocupación de los seguros de desempleo del Frigorífico Rosario y el tema relacionado al seguro de los extrabajadores de Yazaki”. “Acá nadie se salva solo”, expresó Fernández, y añadió que “tenemos que trabajar en conjunto, poniendo todo para resolver la situación”.