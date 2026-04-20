Según registros oficiales, a mediados del año pasado el índice de desocupación en el departamento de Colonia era 6,9%, cifra apenas inferior a la media nacional.

Sin embargo, a comienzos de 2026 el desempleo creció en Colonia y llegó a 9,4%, ocupando el tercer puesto en el país, solo por debajo de Treinta y Tres y Paysandú.

Desde hace una década, la caída de puestos de trabajo ha venido en aumento en ese departamento debido al cierre de varias empresas. Solamente en el último año se perdieron 1.200 puestos de trabajo en el sector metalúrgico, con los cierres de Yazaki y Cla Sienz.

La reducción de puestos de trabajo también ha alcanzado a otros sectores de la producción que han sido claves en la historia de este departamento, como la industria cárnica. En efecto, en la actualidad se viven momentos complejos en los frigoríficos instalados en Rosario, propiedad de la empresa Rondatel, y en Tarariras, que pertenece al Grupo Marfrig. Debido a esas situaciones –diferentes una de la otra–, casi un millar de trabajadores de la industria cárnica coloniense permanecen en el seguro de paro. La industria láctea, también de notoria importancia y tradición en ese departamento, ha atravesado zozobras en los últimos años, con el cierre de la empresa Gloria, así como de la cooperativa láctea Calcar, aunque esta última fue reabierta bajo otro formato empresarial.

Reunión multisectorial

En ese marco, el martes 21 a las 14.00 el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, recibirá a una delegación integrada por diferentes actores políticos de Colonia para analizar la situación laboral que actualmente enfrenta el departamento, tras haber sido aprobada una iniciativa presentada por la bancada del Frente Amplio en la Junta de Colonia.

La delegación estará integrada por los ediles Carlos Fernández (FA), Felipe Durán (Partido Nacional, PN) y Malvina Saret (Partido Colorado, PC), y un representante del ejecutivo departamental designado por el intendente, Guillermo Rodríguez. Además, participarán en el encuentro los diputados Mario Colman (PN), Cecilia Badín (FA) y Nibia Reisch (PC), y referentes sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines.

En diálogo con la diaria, Fernández explicó que la bancada de ediles del FA pretende “realizar un foro para discutir junto con actores políticos nacionales, departamentales y de las cámaras empresariales, el sector educativo, entre otros, cuestiones importantes relacionadas con el trabajo en el departamento”.

Para el edil frenteamplista, “hay medidas que se deberán tomar a corto plazo, como las relacionadas con la vigencia de los seguros de paro de los trabajadores de Yazaki” y “otras pensadas a mediano y largo plazo.

“Es importante comenzar a trabajar en ese rumbo de buscar soluciones definitivas”, propuso Fernández. En esa línea, dijo, “hay cuestiones interesantes como la Ley de Promoción de Empleo, que será un gran estímulo”, pero “necesitamos sentar en la mesa a todos los actores del departamento para después crear subcomisiones para trabajar en distintas áreas”.

El edil frenteamplista dijo que el departamento de Colonia padece “problemas en la inserción de los jóvenes en el empleo, así como las mujeres y adultos que no están contemplados en la edad jubilatoria” y lo mismo ocurriría con “profesionales que quedan por fuera del ámbito laboral, porque su currículum tiene demasiado perfil y no puede acceder al mundo laboral”.

Fernández apuntó que, a través de la implementación del foro, se pretende “abordar no solo los temas de Yazaki y Cla Sienz, sino contemplar todo el ámbito laboral del departamento”. “Entendemos que Colonia está pasando por una situación compleja”, manifestó el edil. “Hay mucha gente que está en búsqueda de trabajo, y hoy debemos sentarnos a discutir, intercambiar y buscar puntos de encuentro para buscar una solución”, concluyó.