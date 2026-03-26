Este miércoles, la asamblea de trabajadores del sindicato de trabajadores del frigorífico Establecimiento Colonia, de Tarariras, rechazó la propuesta presentada por la empresa Marfrig, que planteaba una reducción progresiva de más de un centenar de puestos de trabajo.

Tras la asamblea de la Asociación Laboral del Personal de Establecimiento Colonia (Alpec), afiliada a la Federación de Obreros de la Industria Cárnica (Foica), realizada en el gimnasio polivante de esa localidad, al ser entrevistado por el programa Perdidos en el dial de FM 100.3, el dirigente sindical Mariano Ebert recordó que la fórmula empresarial implicaba una disminución de la plantilla “de manera no inmediata, pero sí sostenida en el tiempo”, a través de un esquema de “desvinculaciones voluntarias y de no reposición de vacantes”. “Es una propuesta por la cual, con el tiempo, tiene que haber 100 y pico de compañeros menos” en la empresa, señaló.

Ebert cuestionó, además, la forma en que fue presentada la iniciativa. “Te mandan de licencia y te dicen: 'La aceptás o no entrás a trabajar'. Es algo impuesto”, afirmó, en referencia a la modalidad utilizada por la empresa para comunicar el planteo.

Ebert destacó la votación “casi unánime” por parte de más de medio millar de trabajadores que “dijeron no aceptar la propuesta” y que reclamaron “que se negocie para mejorar todos los puntos que creemos que no son justos”, sostuvo el dirigente.

Según Ebert, la determinación de la asamblea “abre dos escenarios”: “Retomar la actividad mientras se negocia una nueva propuesta, o el envío de los trabajadores al seguro de paro”. No obstante, el dirigente advirtió que “tenemos un seguro parcial que con el tiempo se ha ido agotando”, y recordó que “en la industria frigorífica es frecuente la utilización de seguros especiales, que deben ser gestionados por la empresa”.

Ebert dijo que el objetivo de Alpec apunta a alcanzar una negociación “bipartita y seria” que permita mejorar las condiciones planteadas inicialmente. “Queremos defender la fuente laboral, pero ante todo los derechos de los trabajadores”, afirmó.