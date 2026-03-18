El conflicto laboral en el frigorífico Establecimiento Colonia, ubicado en Tarariras, sumó un nuevo capítulo este martes, tras la reunión mantenida entre la empresa y el sindicato para discutir la reestructura planteada por la patronal.

Según informó la Asociación Laboral de Trabajadores de Establecimiento Colonia (Alpec) a través de sus redes sociales, la empresa presentó una propuesta que implicaría la reestructura de 115 puestos laborales, alcanzando a prácticamente todos los sectores de la planta. De acuerdo al detalle brindado, los cambios incluyen 20 trabajadores en despostado en el turno de la mañana y 10 en el turno de la tarde, ocho en el área de vaciado (entre ambos turnos), nueve en faena y 15 en sectores anexos, además de dos puestos en calderas, cuatro en sala de máquinas, 40 en limpieza y uno en carga.

Desde el sindicato señalaron que la empresa transmitió que esta sería la única propuesta para retomar la actividad, aunque se aclaró que cualquier modificación se realizaría bajo acuerdo entre las partes. “Cabe recalcar que todos estos puestos que se tocan, personas y más, sería siempre con pleno acuerdo entre trabajador y empresa”, señaló el comunicado. No obstante, el sindicato también advirtió que el planteo incluye la eventual eliminación de algunos beneficios laborales vigentes.

En este contexto, los trabajadores resolvieron continuar analizando la situación y elaborar una contrapropuesta. Asimismo, se mantendrán las gestiones junto con la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (FOICA) ante el Ministerio de Trabajo.

La definición final quedará en manos de una asamblea de trabajadores, que será convocada en los próximos días, una vez que se completen las instancias de negociación en curso.

Un conflicto en desarrollo

El planteo de reestructura se da en el marco de un proceso de negociación más amplio, luego de que la empresa Marfrig suspendiera despidos previamente anunciados y se abriera una instancia de negociación sobre la reorganización laboral en la planta.

La situación genera incertidumbre entre los trabajadores, en un escenario donde se busca compatibilizar la continuidad de la actividad industrial con el mantenimiento de las fuentes laborales en el departamento, que ha sufrido varios cierres de empresas en los últimos años.