El lunes, en el marco del Consejo de Ministros convocado por el presidente Yamandú Orsi, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, presentó un borrador de un proyecto de ley de promoción de empleo que está siendo elaborado junto al equipo económico. La instancia del lunes sirvió para “evacuar algunas dudas, consultas y recoger algunos apuntes sobre sugerencias que nos estaban haciendo algunos otros ministerios”, dijo Castillo en una rueda de prensa a la salida de la reunión. El ministro adelantó que “la idea es culminar la redacción definitiva” del proyecto de ley en esta semana, “de manera tal que la semana que viene el presidente tenga el proyecto de ley”.

La semana pasada, en su discurso ante la Asamblea General, Orsi había anunciado que “en el corto plazo” el gobierno enviaría al Parlamento un “nuevo proyecto de ley de empleo juvenil”. No obstante, Castillo describió la iniciativa como “una ley de empleo integral”. El ministro dijo que se recogerá “lo mejor” de “muchas experiencias anteriores que tiene el país”, como el programa Yo Estudio y Trabajo y la Ley 19.133 de promoción de empleo, que “en su momento dieron muy buenas oportunidades”.

El ministro señaló que el propósito de la iniciativa es “potenciar” aspectos que forman parte de las demandas de la ciudadanía. En ese sentido, apuntó que “el 80% de los beneficiarios de la ley actual son de Canelones y Montevideo” y el restante 20% se distribuye en el interior, “que es donde nos está impactando más esa demanda de trabajo”. A su vez, acotó que hay “poblaciones que estaban quedando al margen de esta posibilidad de utilizar la ley”, como las personas trans, afro o las egresadas del sistema penitenciario.

Por otro lado, Castillo señaló que las micro, pequeñas y medianas empresas, los productores rurales y las empresas unipersonales “muchas veces tienen la oportunidad de contratar”, pero “no se dotaba de este instrumento, por lo tanto, este proyecto recoge todas esas demandas”.

Consultado sobre la cantidad de puestos de trabajo a los que se apuesta con el proyecto de ley, Castillo dijo que se trata de “una ley en construcción”. “No me animo ni a decir plazos ni cantidad”, señaló. “Ya hubo en anteriores leyes una intención de abarcar una determinada cantidad de trabajadores, una cantidad de empleos, que luego, por distintas causas, no se produjo”, agregó.

El ministro sostuvo que “la idea es que cuando terminemos de elaborar este proyecto de ley podamos hablar con más precisión, incluso sobre el costo económico que va a tener”, porque “hay muchas subvenciones, muchas bonificaciones que hay que tener en cuenta”.

Consultado sobre la situación general del empleo, Castillo se refirió a las “expectativas” que hay sobre el impacto que pueda generar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, así como los tratados suscritos con China en la misión oficial de enero. “Tenemos ahí algunas expectativas a favor de productos, de industrias o del mercado de trabajo”, afirmó.

Sobre esto último, desde el PIT-CNT se ha planteado la necesidad de conformar un ámbito de intercambio que reúna a empresarios, trabajadores y varios ministerios para abordar los posibles efectos negativos del acuerdo con la Unión Europea. Al respecto, Castillo dijo que dicho espacio “todavía no tiene forma”, pero puntualizó que en una reciente reunión con la Confederación de Sindicatos Industriales el gobierno transmitió que está de acuerdo con el planteo. “Ahora se trata de echarlo a andar”, añadió.