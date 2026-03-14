Con 13,8%, Treinta y Tres fue el departamento del país con la mayor tasa de desempleo entre noviembre del año pasado y enero de este año, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En segundo lugar se ubicó Paysandú, con 10,8%; en el tercer puesto, en tanto, se situó Colonia, con 9,4%.

En el otro extremo se ubicaron San José, con apenas 2,4%, Flores, con 3,5% y Maldonado, con 4,7%. En Montevideo, en tanto, se registró una tasa de desempleo de 7,0%. El promedio nacional en ese período fue de 7,2%.

Con relación al no registro a la seguridad social -es decir, la informalidad-, en Cerro Largo se registró la tasa más alta de no registro, con 43%; por detrás de Cerro Largo se ubicaron Artigas, con 41,3%, Rivera, con 40%, y Salto, con 30%. En la capital la tasa de informalidad fue de 15,1%; el promedio nacional fue de 21,2%.

Por otra parte, con respecto al mercado de trabajo en los municipios de la capital, en el informe del INE sobresale el Municipio B, con una tasa de actividad de 69,6%, una tasa de empleo de 67,5% y una tasa de desempleo de 3,1%. En el otro extremo, en el Municipio A se registró una tasa de actividad de 62,8%, una tasa de empleo de 55,9% y una tasa de desempleo de 10,9%.