Trabajadores en huelga de hambre frente a la Torre ejecutiva, el 3 de diciembre.

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) realizará este miércoles un paro nacional parcial, en respaldo a los trabajadores despedidos de Claldy, el pasado 9 de agosto. El sindicato de cada empresa decide cómo se adhiere a la mencionada acción.

La medida será acompañada de una movilización, que será de 10.00 a 11.00, en Plaza Independencia, donde está instalada la carpa de la FTIL, y al final se intentará entregar una carta al presidente Yamandú Orsi.

En la carpa de la Federación permanece Aníbal Apollonia, uno de los dos trabajadores que comenzó una huelga de hambre el pasado miércoles.

En esa jornada, la huelga de hambre fue iniciada por Aníbal Apollonia y Mauricio Fernández, quien tuvo que abandonar la medida el pasado domingo de noche, por recomendación del equipo médico del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), quien realiza los controles diarios.

Sobre este tema, la dirigente de la FTIL, Rosana Falero, dijo en rueda de prensa que Fernández tuvo presión alta el domingo por la noche, a pesar de que ya estaba medicado desde el día en que comenzó la huelga. Fernández fue trasladado a un centro asistencial, en el cual se le realizaron estudios clínicos, no siendo necesaria una internación.

“Lo primordial siempre fue la salud, y junto a los médicos se resolvió que deje de realizar la medida. De todas maneras, continúa apoyando y está presente”, dijo Falero.

En referencia a Aníbal Apollonia, dijo que está cumpliendo el sexto día de huelga de hambre, y que “está cuidado, por los médicos, por los nutricionistas y por todos quienes acompañamos en la carpa, de la Federación Láctea, el PIT-CNT y de otros sindicatos”.

Del caso de Apollonia, dijo que debe tomar jugo de manzana y, por prescripción médica, debe dormir 12 horas por día. Por ese motivo, la movilización será sólo de una hora.

De los seis trabajadores restantes que aún pretenden reincorporarse a la empresa, no está previsto al día de hoy que alguno de ellos se sume a realizar la huelga de hambre, pero sí están presentes en la carpa instalada frente a Torre Ejecutiva.

En este tema, la dirigente dijo que el PIT-CNT realizó gestiones ante el Ministerio de Trabajo, y que se aguarda la posibilidad de mantener una reunión con las autoridades de esa cartera para los próximos días.