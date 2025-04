Ana Silveira, delegada de la mesa ejecutiva del sindicato de La Vienesa, habló en diálogo con la diaria este jueves sobre la situación de los trabajadores, el atraso en los pagos y lo que espera el gremio tras la exposición del riesgo de cierre de la empresa ante la opinión pública. “Apostamos a mantener la fuente laboral y que la empresa no cierre sus puertas, porque son casi 100 familias. Sería lamentable llegar al cierre. Esperemos que no”, manifestó.

La dirigente comentó que desde 2023 La Vienesa abona los sueldos en cuotas. “Por esto, principalmente, hemos tenido reuniones frente al Ministerio de Trabajo, conjuntamente con la Mesa Coordinadora del Pan, y su presidente, Luis Echeverría. No nos han presentado documentación sobre la firma de un Acuerdo Privado de Reorganización (APR), como declaró el empresario Alejandro Aguerre, el pasado martes”, comentó en referencia a una opción que maneja el dueño de la empresa para equilibrar sus finanzas.

“Lo que más queremos es que los trabajadores mantengan su fuente laboral y que la empresa no cierre. Apostamos a eso, a que se solucione el tema económico, de una manera u otra, en beneficio de los trabajadores, que a veces no tienen ni para pagar un boleto. La situación es bastante compleja”, dijo Silvera.

Ante la falta de regularización en los pagos, explicó que el sindicato, junto a la Mesa del Pan, resolvieron emitir un comunicado dirigido a la población para divulgar y explicar que la situación económica de la panaderías y confitería “es bastante débil”, y que hay atrasos, no sólo en los sueldos, sino con salarios vacacionales de hace dos años atrás. “Si continúa esa situación, existe la posibilidad de que pueda llegar al cierre de algunos locales”, afirmó.

Acerca del APR anunciado por el empresario, Silvera comentó que tiene que ver con la firma de entre 17 y 20 acreedores para abordar el desajuste económico que tiene hoy la empresa. No obstante, aclaró que “a la fecha actual, se espera por esa documentación. Hasta el día jueves 24 tiene una prórroga, que se trató también en el Ministerio de Trabajo, para terminar de pagar los sueldos del mes pasado”.

Con relación al pago de los sueldos en cuotas, abarca prácticamente a los ocho locales, afectando al personal encargado de la elaboración de productos, empleados responsables de atención al público y encargados. Dijo, además, que hay personas que han renunciado a las cuales la empresa les debe indemnizaciones por los ingresos generados durante su periodo de trabajo.

Consultada acerca de las negociaciones con la empresa, dijo que todas se han desarrollado en instancias tripartitas y en la órbita del Ministerio de Trabajo, y nunca de manera bipartita. Acerca del relacionamiento entre las partes después de que la situación de la empresa y los trabajadores fue divulgada ante la opinión pública, respondió: “No hemos tenido diálogo, solo lo que se expresó ante la prensa. Estamos tratando de defender los derechos de nuestros compañeros y compañeras afiliadas, que se pueda revertir la situación, que los compañeros trabajen todo el mes y llegada a la fecha tengan su salario íntegro, como tiene que ser”.

Aguerre declaró a la prensa durante la semana que la empresa continuará abierta, que no cerrarán locales y que firmará el APR. Para Silvera, las palabras del empresario “fueron inestables, porque los trabajadores estamos a la espera de la documentación que constate las palabras que expresó para tener algo más seguro”.

La dirigente destacó el respaldo y solidaridad por parte de la Mesa Coordinadora del Pan y del dirigente Luis Echeverría. “Esperamos ver cómo prosigue el tema y qué avances se logran”, expresó. En caso de que después de Semana de Turismo la situación no mejore, “se tomarán las medidas que haya que tomar. Todo por mejorar la situación de los trabajadores”, adelantó.

Silvera manifestó que la empresa no ha tomado represalias con los trabajadores que plantearon reclamos por cobrar el salario en cuotas. Sin embargo, comentó que, el martes, los responsables de la firma solicitaron a un trabajador y a una trabajadora que “salieran ante los medios de comunicación a desmentir todo lo informado por la Mesa Coordinadora del Pan y la Mesa Ejecutiva en el comunicado emitido explicando la situación de La Vienesa”. Ambos se negaron y si bien ambos no fueron suspendidos, sancionados ni amonestados, “fue una situación bastante incomoda, pero les brindamos todo el apoyo y esperamos que algo así no vuelva a suceder”. El hecho sucedió en la sucursal central y fue testigo el abogado de la Mesa Coordinadora del Pan, Alberto Sánchez Peña.

Por el momento, no está prevista ninguna reunión bipartita con el Ministerio de Trabajo.