Después de que el viernes 11 Paycueros y la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP) llegarán a un acuerdo en el ámbito tripartito para la extensión de la prórroga del seguro de paro para 50 trabajadores, que estaban bajo ese régimen desde el 10 de setiembre de 2024, la empresa dio marcha atrás y propuso nuevas condiciones al sindicato. Como este no aceptó, despidió a los 50 trabajadores.

En diálogo con la diaria, el dirigente de la UTP Carlos Bico contó que antes de las 10.00 de este miércoles, ante la presencia de una escribana pública, la empresa ratificó su decisión y comunicó los 50 despidos en la fábrica, frente a un grupo de trabajadores y dirigentes sindicales. “No entendemos qué sucedió, qué pasó. No tenemos explicaciones, razones o argumentos de fondo de la empresa para saber por qué cambiaron su postura”, expresó.

Ante la decisión de Paycueros, la Unión de Trabajadores resolvió ejecutar un paro de 24 horas, indicó el dirigente sindical. Dado que por convenio interno no trabajan el jueves y viernes de Semana de Turismo, recién se reintegrarían a sus actividades el próximo lunes.

“A nosotros se nos informa vía mail, por un acta del Ministerio de Trabajo, con fecha del lunes 14, que la empresa compareció ese día ante la Dinatra [Dirección Nacional de Trabajo]. En el correo recibido por el sindicato observamos algunos puntos planteados por la empresa a la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, pero estábamos de acuerdo en parte de su contenido. Después, el ministerio nos hizo llegar lo expresado por la empresa, que no es un acta de acuerdo, sino que es un convenio, una propuesta de ellos. Ahí cambian algunas cuestiones”, explicó Bico.

Sobre el planteo de la empresa a la Dinatra, señaló que establecía que “los trabajadores acordemos que hay una baja de producción, que eso va a terminar en una reestructura. Nosotros no manejamos datos económicos de la empresa porque ellos nunca los proporcionan; por lo tanto, no estamos en condiciones de firmar un documento que nosotros desconocemos si es verdad. Sabemos que bajó la producción, pero no tenemos datos precisos de cuáles son las razones”.

Otro de los puntos, según el dirigente, es que “la empresa habla de que puede estar afectando a los 80 trabajadores que enviaron al seguro de paro el 3 de abril. Por otra parte, menciona también un aporte económico que habíamos acordado para los compañeros que están en el seguro paro, que a esos 80 no les va a corresponder. Es decir, puntos que agregan y definen en un formato de convenio, que no vamos a firmar en un acuerdo tripartito”.

Para Bico, “al presentar ese nuevo convenio, con nuevas condiciones, querían el aval del sindicato en algo que para nosotros es muy duro. Firmar eso representaba acompañar la ejecución de una reestructura, la cual tampoco se precisaba cuándo sería, por esa baja producción actual. No estamos ni estaremos dispuestos nunca, y no queremos ser parte tampoco de ningún tipo de reestructura ni envío al seguro de paro ni de ninguna otra medida que tome la empresa”.

El representante sindical criticó que la empresa “no respetó lo acordado en el ámbito tripartito” y que “tomó la decisión unilateral de realizar cambios y modificaciones a lo acordado, sin consultar nada antes al sindicato”. Ante este nuevo cambio de escenario, la UTP se reunió este miércoles en asamblea, realizada frente a las puertas de acceso a la empresa. Habrá una nueva asamblea el lunes y ese día se instalará una carpa frente a la fábrica. “Ese día hablaremos y día a día decidiremos cómo seguir”, expresó.

Sobre el tema, concluyó diciendo que el martes mantuvo una conversación con la directora de Trabajo, quien puso en conocimiento del tema al ministro de Trabajo, Juan Castillo. El sindicato está a la espera de que la jerarca indique cuáles son las medidas que el Ministerio de Trabajo puede tomar.