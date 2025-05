Un trabajador de la construcción falleció este miércoles mientras realizaba tareas en una pensión en Julio Herrera y Obes y Soriano, en Montevideo, según informó el periodista Antonio Ladra en su cuenta de Instagram y confirmó a la diaria Héctor Abad, secretario general de Seguridad e Higiene Laboral del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca).

Abad señaló que el sindicato se enteró por el posteo de Ladra de que el hombre había caído con el andamio en el que estaba, a más de siete metros. Sin embargo, apuntó que aún están en la etapa de investigación y búsqueda de información. “En la pensión nadie nos recibió e incluso nadie recibió a la Inspección [General] del Trabajo [y la Seguridad Social, IGTSS]”, lamentó, y agregó que la IGTSS sólo cuenta con información de la Policía.

El dirigente dijo que las autoridades tienen el nombre y la edad aproximada de la persona que murió, que ronda los 40 años, pero que desconocen “si había una relación laboral de dependencia o de independencia”. “Estamos tratando de buscar toda la información posible para que, en todo caso, declaremos el paro como lo hacemos siempre”, adelantó.

Debido a que la IGTSS concurrió al lugar y trató de comunicarse, sin éxito, con los responsables de la pensión, ahora “están buscando otro tipo de información por otros lados, a través de los organismos que actúan”. “Nosotros queremos saber bien cuáles fueron las características [del hecho], [ya que] no sabemos cuál fue la altura, [si] estaban trabajando con bolsas de arena; no sé si estaban usando la azotea de la pensión, no sabemos bien qué es lo que estaban haciendo”, subrayó.

Abad aseguró que una vez que tengan la información, van a parar, sin importar si el trabajador era dependiente o independiente, porque “fue un accidente laboral”. “Vamos a tomar medidas, vamos a denunciar como denunciamos siempre; seguimos insistiendo [con] la [creación de] la fiscalía [de seguridad laboral], todo lo que estamos llevando adelante nosotros”, resaltó.

Asimismo, el inspector general del Trabajo y la Seguridad Social, Luis Puig, informó a la diaria que en la mañana de este jueves acudieron inspectores al lugar, pero señaló que “el análisis lleva más tiempo” y que cuando hay accidentes mortales dependen de la información que brinde Policía Científica.

Consultado sobre si tiene conocimiento de las medidas de seguridad implementadas en ese lugar de trabajo, Puig recalcó que aún no tienen información, pero de todas formas afirmó que “después de dos metros, hay que tener todos los mecanismos de seguridad”.