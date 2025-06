La Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica) decretó un paro de 24 horas para este viernes por la muerte de un trabajador en un accidente laboral en Salto. La resolución fue informada en un comunicado.

El funcionario, cuyo nombre era Salvador Ponce de León, tenía 58 años y perdió la vida, por causas que se trata de establecer, en las instalaciones de la empresa frigorífica La Caballada.

El texto del sindicato expresa que “se adopta la medida en señal de dueño, respeto y reclamo por condiciones de trabajo seguras para todos los trabajadores”. Agrega: “Exigimos que se investiguen a fondo las causas del accidente, y se garanticen las medidas necesarias para que hechos como este no se repitan”.

La organización sindical, por intermedio de la Comisión Directiva, también saluda a los familiares y amigos del trabajador fallecido.

El presidente de la Foica, Martín Cardozo, dijo a la diaria este viernes que el accidente “fue un hecho lamentable”. “En el sindicato estábamos en conocimiento desde el miércoles de noche, cuando ocurrió, por compañeros que se comunicaron para informarnos que habían encontrado un trabajador del sector de carga y descarga de las cámaras”.

Detalló que se trataba de un chofer de un autoelevador y que “lo encontró otro compañero, tirado en el piso inconsciente, con un golpe fuerte en la cabeza y perdiendo sangre”. “Fue trasladado de emergencia a un sanatorio y, cuando llegó, por lo que nos explicaron otros trabajadores, ya tenía muerte cerebral y lamentablemente falleció en las horas posteriores”, detalló.

“Estamos indignados y molestos por la acción de la empresa. Sabemos que hay una investigación no sólo policial, sino también una investigación de siniestro. Imagino que la Inspección de Trabajo también tomará las medidas correspondientes para investigar el accidente. Lo que nos indigna más es que la empresa no tomó ninguna medida. No emitió un comunicado ni detuvo las actividades con todo lo que genera, ni nada”, dijo el dirigente.

Comentó que, “independientemente del tiempo que tenía en la empresa, el hombre trabajaba desde los 15 años en el frigorífico, con la anterior firma, y ahora con la actual”. “Dedicó su vida al frigorífico, y la empresa citó a trabajar a los trabajadores con una frialdad, con un alejamiento, con una insensibilidad tremenda. Nosotros estamos anonadados”, expresó.

“Así es como se maneja la empresa. Además, cero información comunicada al gremio. Al trabajador lo encontraron tirado, y ya está. Justo ahí no hay cámaras, ni tampoco hay testigos. Todo muy raro también. En definitiva, hay una investigación en curso, lo que determinará las razones de la muerte. Como organización sindical, la medida tomada era lo mínimo que podíamos hacer, en memoria y respeto a la familia”, dijo Cardozo.