La Mesa Representativa del PIT-CNT rechazó en un comunicado la reciente resolución de la directiva de Conaprole de adelantar el cierre de la planta industrial 14, ubicada en Rivera, “a pesar de que dicha unidad productiva, lejos de dar números negativos, continuaba dando ganancias con su funcionamiento”.

La central sindical señaló que Conaprole “es la mayor empresa exportadora del país y se ha posicionado como una de las seis mayores potencias mundiales en producción láctea”. Sin embargo, continúa el comunicado, “a pesar de su posición de privilegio nacional e internacional, toma la decisión de dejar a la deriva a una zona del país que ya se ve afectada por falta de trabajo, tal como lo han expresado en las últimas semanas legisladores, autoridades y representantes de partidos políticos”.

El PIT-CNT también apuntó que, pese a “sus presupuestos faraónicos de gasto en marketing y publicidad”, Conaprole “pretende culpabilizar a los trabajadores del cierre de la planta, afirmando de manera temeraria que la dirigencia sindical es responsable de la destrucción de valor y el atentado contra la producción nacional”.

“La planta no se cierra. La planta la cerró la directiva de Conaprole”, resaltó la central sindical, y expresó: “Acá no hay espacio para dobles ni triples discursos. Los directivos, desde la comodidad de sus despachos, cerraron una unidad productiva que daba ganancias”.

Por último, el PIT-CNT manifestó que “dará todo el respaldo necesario” a la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, a la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y “a todo el pueblo de Rivera” para “intentar encontrar una salida a este lamentable anuncio de la empresa”.