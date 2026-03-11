El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, acompañado por diputados y ediles del departamento, se reunió este miércoles con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. El encuentro fue en la sede del ministerio y tuvo como objetivo abordar la situación del pórtland de Ancap y de la industria en general en ese departamento.

Al respecto, el jefe comunal expresó en rueda de prensa, finalizado el encuentro, que “existen problemas estructurales tan fuertes que el fuego está tan cerquita que toca al gobierno y a nosotros, y se analiza de qué forma se sale. La verdad es que no está fácil, pero sí es cierto que se precipitan las decisiones”.

Consultado acerca de si es posible modificar los planes que se tienen para el negocio del pórtland en Paysandú, comentó que “las definiciones están en dejar de perder dinero, en que parte del proceso que se hace en el departamento sea trasladado a Minas. Ya se habla de que a cierto personal se le ofrecería trasladarse a Minas, en redistribución, y buscar por todos los medios que se resienta lo menos posible”.

Afirmó que no quiere que se resienta en nada, sino todo lo contrario: “Quiero que crezca. Quiero tener un departamento en donde las inversiones lleguen, y por qué no también de la mano de Ancap”.

Olivera sostuvo que el escenario “está planteado para que haya efectos y daños colaterales. Lo que se expresó es que no se quiere que el precio de la reestructura del pórtland lo pague Paysandú. Sí estamos de acuerdo con que sea un negocio rentable, por lo menos que no pierda el país”.

Agregó que entiende que hay voluntad y que “ningún ministro de Industria quiere que cierre una empresa, y todo ministro de Industria quiere que las cosas sean cada vez mejores. Pero lo cierto es que no es la situación de una sola industria, es la situación de varias. Entonces, esta película ya la vivimos con la empresa láctea Pili y con la compañía textil Paylana, en donde se empieza a apagar la vela y llega un momento en que se apagó del todo”.

Cardona: “La idea es defender la producción del pórtland y los puestos de empleo”

Por su parte, Cardona, también tras la reunión, destacó ante la prensa que “los planteos fueron por tres cuestiones básicas. Uno fue trabajar para que los números recibidos en 2024, con pérdidas que eran de 24 millones de dólares, permitan tomar una decisión que revierta esa realidad”.

Otro asunto, dijo, es “la intención de trabajar junto con los trabajadores y los partidos políticos, y que en comisión se designen representantes para una mesa de pórtland. La idea es defender la producción del pórtland y los puestos de empleo”.

Expresó que, en tercer lugar, el rol que tiene Olivera como presidente del Congreso de Intendentes “puede ayudar a articular un camino posible: que si bien Paysandú compra a Ancap, sería muy bueno, y se habló con él, alcanzar un acuerdo para que todas las intendencias le compren al ente estatal. Eso tiene que ver con un camino de compra pública que, de alguna manera, está democratizando y trayendo a la discusión a todas las intendencias para que sea un trabajo en conjunto y ayudar a que la ecuación se empiece a revertir. Fue muy buena la reunión”.