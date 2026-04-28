Juan Castillo, Andrea Bouret y Hugo Barreto, en el acto de conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el 28 de abril, en el MTSS, en Montevideo.

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó este martes una actividad, en la que desarrolló un conversatorio con exposiciones académicas, que tuvo como ejes centrales a la salud, la seguridad y la reducción de la jornada laboral en distintos sectores de la actividad nacional.

En la apertura, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, recordó que “la primera resolución de campaña que hizo este gobierno, anunciado a menos de 30 días de haber asumido, fue el inicio de una campaña a nivel nacional, denominada “Compromiso por la vida, la seguridad, la salud y la vida”, asumido en forma tripartita que es una de las concepciones más fuerte que tenemos implícita en las responsabilidades del Ministerio de Trabajo. Trabajar con todos los actores del mundo del trabajo”.

Agregó que esta tarea “es una tarea que cada día más se hace más urgente que avancemos. No hay que bajar la guardia en cuanto al cuidado, a la salud, a las condiciones laborales de todas y de cada uno de nosotros y nosotras. Particularmente vincularlo a un tema que hemos instalado en el debate en la última reunión del Consejo Superior Tripartito. Invitarlos a debatir y a pensar, para construir cómo serían las condiciones de vida si tuviéramos más tiempo para esparcimiento, y tiempo más acotado de horas del trabajo.

En ese sentido sostuvo: “Esto se puede o no se puede hacer sin afectar la productividad?, ¿se puede o no se puede hacer sin afectar la competitividad?, ¿Se puede o no se puede hacer valorando que la vida está antes que cualquiera cosa?, y cómo cambiaría para la sociedad que efectivamente la familia tenga más tiempo para también para el cuidado de la misma, y del entorno. Es un desafío que tenemos, no tenemos la respuesta. No estamos presentando ninguna iniciativa, no tenemos un proyecto de ley escondido. Simplemente queremos debatir”.

Por su parte, durante la apertura, la subinspectora General de Trabajo, Andrea Bouret, recordó que desde abril de 2025 está vigente la campaña “Compromiso por la Vida, la Seguridad y Salud en el Trabajo”, y que eso que tiene como pilar el decreto 246 del año 2024, que refiere a la política en materia de seguridad y salud, con pilares que tiene que ver con la formación, el diálogo tripartito y la fiscalización en todo el territorio nacional.

Foto: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

“Es en marco, y en conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es que el MTSS entiende que es sumamente necesario poner sobre la mesa la discusión técnica, actual y profundamente humana, que es la incidencia en la reducción del tiempo del trabajo en las posibles medidas preventivas para mitigar lo que tiene que ver con los riesgos laborales, reducir accidentes, prevenir enfermedades profesionales, proteger la salud mental entre otros aspectos”, dijo Andrea Bouret.

En tanto, el inspector General de Trabajo, Luis Puig, dijo en rueda de prensa que una vez que la Organización Internacional de Trabajo oficializó la conmemoración para el 28 de abril de cada año, “esto motiva de qué manera generar cambios en la organización del trabajo, para avanzar en prevención y evitar los accidentes laborales que causan en el mundo 3 millones de muertos al año, y más de 400 millones de trabajadores que quedan con lesiones de diferente tipo. A eso hay que integrar el tema de las enfermedades profesionales.”. Afirmó además que “esto es un llamamiento a un trabajo compartido en materia de prevención, y en particular en este día en el Ministerio de Trabajo de Uruguay se está haciendo hincapié en la necesidad de discutir la reducción de la jornada laboral como un aspecto que puede contribuir a disminuir los riesgos”.

Acerca de en qué sectores puede discutirse y acordarse la reducción de la jornada laboral, respondió que “se está discutiendo y analizando. Se planteó en el Consejo Superior Tripartito, y hasta ahora no hay un proyecto de ley ni una medida única. Lo que se quiere es abrir un espacio de discusión donde el Estado, empleadores y trabajadores puedan analizar de qué manera se puede reducir el tiempo. No va a ser unánime, que no va a ser genérica para todas las áreas, pero en qué áreas y de qué manera se puede desarrollar un proceso de reducción de jornada de trabajo, y que al mismo tiempo permita asociar más el trabajo a la vida. Ese es un poco el objetivo general del tema”.

El conversatorio tuvo la participación de Graciela Giuzio (doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República), Eugenia Fernández: (Licenciada en Relaciones Laborales especializada en Género con enfoque en Políticas Públicas), Nurit Stolovas (profesora Grado 5 de la Unidad Académica de Salud Ocupacional, Facultad de Medicina de Udelar), Silvia Franco (docente del Programa de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, Instituto de Psicología Social, de Facultad de Psicología de Udelar) y Mariana Mendy (docente de la Unidad Académica del Prorrectorado de Extensión e Integralidad).