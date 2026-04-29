Este lunes se votaron las pautas salariales en el sector lácteo, en el marco de la undécima ronda de Consejos de Salarios. La decisión respondió a la falta de acuerdo entre las partes para concretar un convenio colectivo. Los empresarios se abstuvieron, mientras que los trabajadores votaron en contra.

El dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), Robert Labruna, dijo este miércoles a la diaria que la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) “ha estado mintiendo sobre la exigencia de acordar una cláusula de paz” durante la negociación. Señaló que esto causa preocupación en la federación porque, a su entender, los criterios y la seriedad con que se abordaron tanto los Consejos de Salarios como la cláusula de paz quedaron desvirtuados por la postura de la cámara.

Labruna sostuvo que en la federación existe la impresión de que la CILU sostuvo “una estrategia y un engaño a lo largo del tiempo” en relación con la cláusula de paz, lo que –afirmó– no se corresponde con la situación actual. Puntualizó que, tras la votación del Poder Ejecutivo, lo único acordado son los ajustes salariales, sin beneficios sociales adicionales ni incrementos por encima de las pautas. “No hay cláusula de paz ni mecanismos de prevención de conflictos”, afirmó.

Sobre la votación, explicó que la FTIL resolvió votar en contra, mientras que la CILU se abstuvo. Según detalló, era necesario que la instancia tuviera lugar este lunes, ya que hay trabajadores que llevan diez meses sin recibir ajustes salariales. Si se hubieran abstenido ambas partes, el resultado habría derivado en un decreto del Poder Ejecutivo, con la consecuencia demora de la resolución por al menos dos meses más.

Desde la federación también se señaló que el sector enfrenta crecientes exigencias vinculadas a estándares de calidad y requisitos del mercado internacional. En ese sentido, se argumenta que los mayores ingresos de la industria dependen del trabajo realizado por los empleados, lo que fundamenta los reclamos de mejores salarios, condiciones laborales y beneficios sociales.

Ariel Londinsky: “Lo importante era la cláusula de paz”

Por su parte, el gerente ejecutivo de la CILU, Ariel Londinsky, dijo a la diaria que para la cámara la prioridad era alcanzar un acuerdo que incluyera una cláusula de paz. Indicó que las pautas salariales propuestas por el Poder Ejecutivo implican una mejora del salario real, favorecida además por el contexto de baja inflación, lo que permitió no solo mantener el poder adquisitivo, sino incrementarlo. Ese era el punto de partida de la negociación, apuntó.

En ese marco, sostuvo que la CILU estaba dispuesta a otorgar una partida económica a todos los trabajadores a cambio de establecer una cláusula de paz durante los 14 meses restantes del convenio. Sin embargo, señaló, la propuesta no fue aceptada por los trabajadores y eso derivó en la votación, que dejó vigentes únicamente las pautas salariales del gobierno. “Eso dejó sin efecto la posibilidad de alcanzar la cláusula de paz”, indicó.

Londinsky agregó que el sector lácteo atraviesa una situación compleja. Señaló que, si bien ha habido un aumento en la producción de leche, la federación interpreta que eso implica una mejora general del sector, lo que a su juicio constituye una visión parcial. Explicó que el precio internacional de la leche cayó alrededor de un 30% el año pasado, por lo que, pese a vender mayores volúmenes, los ingresos son menores.

Asimismo, afirmó que el margen para ofrecer mejoras adicionales era limitado. Indicó que también se propuso una cláusula vinculada a la incorporación de tecnología, con garantías de mantenimiento de los puestos de trabajo, pero que fue considerada insuficiente por los trabajadores. “Se terminó aprobando una pauta salarial que igualmente implica una mejora, en un contexto en el que los trabajadores mantienen la posibilidad de continuar reclamando”, concluyó.

Barrios: “El Ministerio de Trabajo presentó una propuesta de acercamiento, pero fue rechazada por las dos partes”

La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, señaló en diálogo con la diaria que esta era una de las mesas que aún estaban en negociación. Recordó que el acuerdo anterior había vencido el 31 de diciembre de 2024 y que, mediante una extensión, se mantuvo vigente hasta el 30 de junio de 2025.

La directora explicó que el proceso se fue dilatando debido a situaciones conflictivas en distintas empresas, lo que llevó inicialmente a la cámara a negarse a negociar. Posteriormente se retomaron las instancias de diálogo, aunque sin avances sustantivos.

Barrios destacó que, previo a la votación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó una propuesta de acercamiento que fue rechazada por ambas partes. Tras la caída de esa alternativa, los trabajadores solicitaron avanzar hacia la votación, con el objetivo de resolver, al menos, el aspecto salarial. En ese marco, el ministerio actuó conforme a lo establecido por la normativa y convocó a la instancia correspondiente. “La votación se realizó sobre los lineamientos del Poder Ejecutivo, sin otros componentes adicionales”, concluyó.