El secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Javier Díaz, dijo a la diaria que, por el vencimiento del convenio colectivo en el sector, el 31 de marzo, ya se prepara la próxima asamblea general, cuya fecha podría conocerse en la reunión del Consejo Ejecutivo que se celebrará este miércoles.

El dirigente confirmó que, si bien el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) no convocó a trabajadores y empresarios a comenzar a negociar, el sindicato ya tiene varios ejes de su plataforma para presentar, entre ellos, la reducción de la jornada de trabajo.

Díaz informó que el congreso celebrado en marzo marcó cuáles serán los cuatro puntos principales a plantear a las cámaras empresariales. Dijo que uno es el salarial y, de acuerdo con “los lineamientos que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas”, van a plantear “que el Sunca quiere participar en el crecimiento de la economía”.

Destacó que el segundo punto tiene que ver con los beneficios, “donde hay algunos que se quieren ampliar y otros incorporar. Uno de los principales tiene que ver con discutir cómo seguir avanzando en la reducción de la jornada laboral”.

En ese sentido, recordó que la construcción en 2008 pasó de 48 horas semanales a 44 horas semanales, y ahora la intención es ir hacia las 40 horas sin pérdida del salario.

Como tercer punto, hay un capítulo en materia de seguridad y salud laboral, en el que “se deben abordar sobre todo los factores climáticos, más allá de la lluvia, más allá del invierno, qué pasa con el calor y la afectación que esto tiene sobre la vida y la salud de los trabajadores; por lo tanto, la posibilidad de discutir y encontrar medidas en concreto”.

El cuarto tema es la ampliación de las libertades sindicales, para lo que plantearán que los delegados de seguridad y salud laboral del gremio puedan acceder a mayores facultades a la hora de tratar y negociar diversos asuntos.

Por su parte, luego de celebrarse las elecciones del Sunca, a fines de marzo, y tras reunirse la semana pasada el Consejo Directivo Nacional del sindicato, se conoció que el dirigente Richard Ferreira fue designado como presidente, continuando así por otro período al frente de la organización sindical. A su vez, el propio Javier Díaz será nuevamente el secretario general.

En tanto, sobre los comicios y la designación de las autoridades, Díaz dijo que lo primero a destacar “es que fue una gran elección, porque participaron en el entorno de 25.000 afiliados y 1.700 delegados en todo el país, que a través del voto secreto resolvieron la nueva dirección nacional”.

Comentó que es relevante también que fueron conformadas todas las direcciones departamentales para las cuatro ramas que abarca el gremio.

Concluyó que la lista 658, la más votada, mantuvo la mayoría en la dirección nacional, en el ejecutivo, y en 16 de los 19 departamentos, así como en las cuatro ramas.