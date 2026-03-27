El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) llevó adelante durante los días 24, 25 y 26 de este mes la elección del nuevo Consejo Ejecutivo Nacional, que marcará la conducción del sindicato hasta marzo de 2029. Los trabajadores votaron en todo el país por quienes integrarán el Consejo Directivo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Electoral y la Comisión Fiscal, en comicios que tuvieron tres agrupaciones.

Con respecto a la nueva estructura del sindicato, se detalla que el Consejo Ejecutivo Nacional estará compuesto por la lista 658, que tendrá la representación a través de 19 integrantes; la lista 58-4, con ocho integrantes; y la lista 14411, que contará con cuatro integrantes. Las ramas hormigón, peajes, extractiva y cerámica tendrán todas a un integrante en el Consejo -todos de la lista 658-.

En cuanto a la conformación del Comité Ejecutivo Nacional, la lista 658 tiene nueve responsabilidades; la lista 58-4, 4; y la agrupación 14411 estará representada por dos responsabilidades.

Por su parte, la Comisión Electoral Central tendrá tres integrantes de la lista 658, un componente de la agrupación 58-4 y un miembro de la lista 14411.

En tanto, la Comisión Fiscal está compuesta por dos integrantes de la lista 658 y un delegado de la lista 58-4.

Las nuevas autoridades asumirán sus cargos después del lunes 6 de abril.

Por intermedio de un comunicado, el gremio expresó este viernes que “saluda la participación de los miles de trabajadores y trabajadoras que, a lo largo y ancho del país, fueron protagonistas de una nueva instancia democrática de nuestra organización, superando así los 24.000 votos. La amplia concurrencia a las urnas reafirma el respaldo al SUNCA como herramienta colectiva. Un respaldo de miles con compromiso, conciencia y acción colectiva”.

“Los resultados surgidos de la voluntad soberana de los trabajadores abren una nueva etapa, con nuevas responsabilidades en los organismos de dirección, consolidando la representatividad y renovando el compromiso de todas las corrientes con el funcionamiento democrático y unitario del sindicato”, expresa la organización sindical, y agrega que “este proceso vuelve a poner en valor el esfuerzo de cientos de compañeras y compañeros que, con dedicación y convicción, sostienen día a día la lucha sindical en cada obra, en cada departamento y en cada instancia de organización y movilización”.

“Saludamos a todo el gremio por estas jornadas ejemplares. La construcción de un sindicato y de un movimiento sindical cada vez más fuerte, unido y con amplio respaldo de los trabajadores es una tarea diaria y colectiva: el logro es y será de todos y todas. El Sunca nos une”, concluye el comunicado.