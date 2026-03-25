Los afiliados al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) votan durante tres días consecutivos de esta semana (martes, miércoles y jueves) a quienes serán las nuevas autoridades de la organización sindical, que estarán al frente durante los próximos tres años, hasta marzo de 2029 inclusive.

A nivel nacional se presentaron tres listas, y se eligen todas las direcciones del sindicato, entre ellas el Consejo Directivo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Electoral y la Comisión Fiscal. Además, se eligen los comités departamentales y sus respectivas comisiones electorales y fiscales en los 19 departamentos, así como las direcciones de las cuatro ramas anexas: cerámica, hormigón, peajes y extractivas.

La votación se realiza en horario de obra, lo que implica que en aquellas con más de un turno los trabajadores votan en cada uno de ellos. También se vota directamente en los centros de trabajo y en urnas fijas en todos los departamentos, destinadas a trabajadores desocupados que acrediten estar en seguro de paro o presenten un recibo que certifique su afiliación al gremio.

Desde el Sunca explicaron a la diaria que “la votación es a padrón abierto, ya que votan todos los trabajadores de la construcción que estén realizando tareas en una obra, tanto afiliados como no afiliados”. Consultados sobre la cantidad de trabajadores habilitados para votar a nivel nacional, indicaron que esa cifra se encuentra en proceso de actualización.

Las listas que se postulan en estas elecciones son la 658, 584 y la 14411. Entre los integrantes de la lista 658 se encuentra Richard Ferreira, actual presidente del Sunca. El escrutinio final comenzará hacia el final de la tarde de este jueves y se espera que los resultados definitivos se conozcan el viernes.

En esta elección, quienes votan definen la integración del Consejo Directivo Nacional, cuyos miembros se distribuyen de acuerdo al porcentaje de votos obtenido por cada una de las listas. Posteriormente, este órgano define la conformación del Comité Ejecutivo Nacional y las responsabilidades de sus integrantes.

Una vez que la Comisión Electoral Central cuente con los resultados definitivos, luego de Semana de Turismo, a partir del lunes 6 de abril, se fijarán día y hora para el próximo Consejo Directivo Nacional, en el que se conformará la nueva dirección del sindicato.