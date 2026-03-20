El Ministerio de Ganadería y Pesca (MGAP) lanzó este jueves la sexta edición de la Convocatoria a Iniciativas de Mujeres Rurales y de la Pesca, en el marco de la Expoactiva Nacional. El evento se enmarcó en las actividades por el Mes de la Mujer, así como el Año Internacional de la Agricultora, y contó con la participación de la presidenta en funciones, Carolina Cosse, el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, y la encargada de Unidad de Género de la cartera, Paula Florit.

Según se recoge en las bases del programa, la iniciativa implica el desembolso de 3.800.000 pesos uruguayos, a distribuir en montos de entre 50.000 y 195.000 pesos uruguayos a un mínimo de 20 proyectos. En esta edición, las propuestas presentadas deberán estar vinculadas a modalidades de sistemas agroalimentarios, la protección del ambiente, o también a experiencias de promoción de la participación e incidencia de las mujeres en el medio rural. Asimismo, se priorizarán iniciativas que involucren mujeres asalariadas o estén orientadas a la agroecología, la ganadería con foco en campo natural, la vitivinicultura o la gestión del agua, con énfasis en la mitigación de sequías y la priorización de usos de agua para consumo familiar.

Durante la presentación, Cosse expresó su satisfacción con la concreción de la sexta edición del programa, ya que aborda cuestiones que “no son temas menores”, como la agroecología y el combate al cambio climático. “A todo el planeta le afecta el cambio climático; pero no nos afecta igual a todos”, dijo, y recordó que “los más afectados son las mujeres y los niños”.

La presidenta en funciones destacó que el programa forma parte de “una política de Estado de verdad, con presupuesto”, aunque matizó que esto no habría sido posible de no haber existido una larga trayectoria de mujeres rurales. “Este ministerio tuvo la sensibilidad de reconocer ese camino y transformarlo en una política de Estado”, recogió.

Además, resaltó que el programa no solo “estimula” la labor colectiva en el medio rural, sino que también su “desarrollo incipiente”. Cosse dijo estar “convencida de que las mujeres rurales van a tomar este proyecto, lo van a cobijar y lo van a hacer brillar” de forma que el próximo año “sea mejor”. Aseveró que solo así es posible “pensar en un futuro con otros montos, con otros tipos de proyectos y con otra escala”.

Por ello, llamó a “hacer correr la voz” para que “las mujeres sepan” sobre el programa. “A veces uno se queda contento con que la política está, con que una ley está, con que un derecho está consagrado; pero no, no está: la gente lo tiene que conocer”, argumentó.

Por su parte, Florit dijo al portal de Presidencia tras la presentación que el programa representa un “hito”, en tanto es parte del presupuesto nacional, lo que permitirá a la cartera concretar nuevas ediciones en los próximos años. También manifestó su agrado con los niveles de convocatoria que tuvo la presentación. Recordó que, en su sexta convocatoria, el programa fue diseñado a partir del diálogo con organizaciones rurales y concluyó que “es una buena política, que realmente transforma la vida de las mujeres”.