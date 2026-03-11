El Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) –que nuclea a personas que realizan tareas tercerizadas para servicios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)– convocó a un paro de 24 horas este miércoles, acompañado de una concentración y una campaña de recolección de alimentos frente a la sede ministerial, en reclamo por el cobro de salarios y liquidaciones que la institución y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) adeudan.

Una de las integrantes del sindicato, Daiana Zabaleta, dijo a la diaria, luego de la reunión con la directora general de Secretaría del Mides, Ximena Muñiz, que “no se resolvió nada” y que las organizaciones que tienen atrasos aún los mantienen. “Lo único que nos ofrecieron fue una reunión el viernes 20 de marzo”, apuntó.

Consultada sobre las próximas medidas, Zabaleta recordó que el sindicato se declaró en asamblea permanente hace dos semanas y, por lo tanto, están teniendo asambleas “todas las semanas”, en las que se “van votando las nuevas medidas”.

En ese sentido, en la instancia del próximo miércoles, que será previa a la reunión con el Mides, van a definir qué reclamos y necesidades les van a transmitir a las autoridades. “Además del salario, que es lo primero que necesitamos en esta situación de conflicto, entendemos que este sistema terceriza, precariza y no funciona, y que esto es estructural, no es de ahora, viene de hace muchos años”, marcó.

“Nosotros estamos pidiendo la ‘destercerización’; ya lo hemos planteado, lo hemos argumentado”, dijo. Sobre cuál es la respuesta del Mides a este planteo, Zabaleta señaló que la cartera manifiesta que “no hay plata para eso”. De todas formas, aseguró que eso “no es real porque les está saliendo carísimo la tercerización”, cuando “los trabajadores terminan en juicio contra el Estado y terminan ganando esos juicios”. “Ahí el Mides paga el doble porque le paga a la organización y después le paga el juicio al trabajador”, subrayó.

En cuanto a las soluciones a corto plazo para que los trabajadores reciban los salarios que se les adeudan, Zabaleta dijo que la “realidad” es que si las autoridades “no buscan o proponen una solución realmente diferente, realmente que dé cuenta de eso, está muy complejo”.

“Las OSC le echan la culpa al Mides y el Mides les echa la culpa a las OSC”, dijo dirigente de Sutiga

Ante este problema, que no es nuevo, la cartera anunció a principios de diciembre una línea de crédito con la Agencia Nacional de Desarrollo y República Microfinanzas con el fin de pagar lo adeudado. En esa misma fecha, el dirigente de Sutiga Diego Andrada explicó a la diaria Radio que “históricamente las OSC le echan la culpa a Mides y el Mides les echa la culpa a las OSC”, en un “pase de pelota” que repercute en los trabajadores.

Aunque desde el sindicato calificaron la línea de crédito anunciada como “un paso fundamental para reparar una deuda histórica”, la situación volvió a complejizarse durante los primeros meses de este año porque la herramienta “bloqueó” las partidas salariales en el Tribunal de Cuentas y “no está concebido para operaciones de esta magnitud”: “Es imperioso que lo prometido empiece a materializarse”, aseveraron desde el gremio, en febrero, cuando hicieron un paro nacional de 24 horas.

La presidenta de Sutiga, Anabela Espino, dijo a la diaria este miércoles que en ese paro se reivindicaron “salarios y liquidaciones pendientes de los trabajadores”, una situación que actualmente abarca a 14 OSC y afecta a “más de 1.000 trabajadores a nivel nacional”. “Se sigue repitiendo [la misma situación]. Se logra, como pasó en diciembre, cubrir casi todos los lugares de trabajo, pero ya en enero otra vez hubo complicaciones y ahora en febrero vuelve a pasar lo mismo”, narró en referencia a lo que describió como un problema “histórico” en el ministerio.

Según Espino, un foco de preocupación para el sindicato tiene que ver con que hay 8.500 personas en situación de calle y la proximidad del invierno, con sus respectivos protocolos. Con más OSC trabajando, a “cada organización nueva se le otorga un número de Odoo” (el sistema operativo que se utiliza para las rendiciones), pero “se quejan de que llega tarde” y eso “genera atrasos”. Al mismo tiempo, dijo Espino, el Mides sostiene que “desde las OSC siempre falta documentación”, en el marco de una puja en la que “los que terminan siendo rehenes de todo esto son los trabajadores con sus salarios y hasta los propios usuarios con el tema de las partidas”.

Sobre la línea de crédito, mencionó que “muchas organizaciones pudieron hacer uso de esa herramienta”, pero “al complicarse el tema de las partidas después, no pudieron pagar en tiempo y forma al prestamista”, República Microfinanzas. Lo anterior generó “un cuello de botella” que “complicó aún más la situación”. “Ojalá se pueda solucionar todo esto, porque ya es algo que es insostenible”, acotó.

En ese contexto, Sutiga definió un paro de 24 horas para este miércoles. La presidenta afirmó que “se vienen tomando medidas en todos los centros a nivel nacional” que se activan “cuando hay atrasos”. Entre ellas se incluyen, en el marco de los refugios, “no pasar lista” o “no dejar ingresar más usuarios que los que ya tienen asignados”. Consultada sobre si puede haber medidas más duras, dijo que “se puede llegar a barajar” ocupar refugios de cara al futuro, aunque “por ahora los compañeros están haciendo movilizaciones y ‘volanteadas’, por lo que hasta el momento la posibilidad “no se ha manifestado”. Zabaleta agregó que a la interna de cada centro, los trabajadores “van tomando diferentes medidas” según la situación en la que estén con la OSC.

Andrada dijo a TV Ciudad que “ha habido cosas surrealistas como usuarios de refugios haciendo colecta para pagarles a compañeros para que lleguen al trabajo”. Agregó que los trabajadores se encuentran con “problemas para comer, para pagar el alquiler y para subsistir”, planteó, y exhortó a que “el ministerio tenga un compromiso con los trabajadores tercerizados”.